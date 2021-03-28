行山人士於馬鞍山發現受傷野牛 身上多處傷痕 懷疑被子彈擊中

虐畜事件不時發生，有人不合理對待自己寵物，也有人於登山或郊遊時傷害身在自然的動物。今日有行山人士於馬鞍山登期間發現野牛受傷，於是報案，漁護署及警方派員到場了解。

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根據警方表示，今日約於下午2時57分時，接獲行山人士報案，指馬鞍山昂平近大金鐘附近發現有牛隻受傷。警方及漁護署人員接報到場，經初步調查，案件列作發現受傷動物，受傷牛隻已在現場接受治理。



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關注及保護牛隻團體「牛牛義工聯盟」今日於社交媒體指有市民提供資料，於昂平高原行至大金鐘時，發現牛隻身上有不少與子彈孔類似的圓形傷痕，未知是否人為造成。

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責任編輯：翁嘉陽