【鱷王分析】橋水達里奧：美股泡沫正在「半路上」 　白宮發放現金支票恐加劇投機熱潮

▲ 達里奧指，隨著美國陸續向市民發放1400美元現金支票，預料未來將有更多資金流入美股市場。

繼商品大王羅傑斯（Jim Rogers）、資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）警告美股正出現泡沫後，對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）近日接受外電訪問時加入唱淡美股行列，稱現時美股泡沫規模約為1929年華爾街股災、2000年互聯網泡沫的「半路上」（Halfway），情況令人堪憂。

橋水達里奧稱比特幣或被政府宣布為不合法，詳情可見﹕【下一頁】

達里奧在接受外電採訪時表示，投資者近期盲目追捧科技股股價漲幅，導致市場過度擴張。他認為，美股泡沫將近來到，按照他的衡量標準，現時泡沫仍未到2000年或1929年時的規模，但有點像「已經到了半路上」。他預期，當泡沫爆破時，屆時美股回報將大幅下降。

達里奧指，儘管新科技、新思想和新事物為世界帶來改變，但他認為股民在投資時，傾向根據過去（科技在歷史上的成功）而作出投資決定，反而不太關心價格，此舉將令美泡泡沫進一步膨脹。

此外，達里奧亦指，隨著美國陸續向市民發放1400美元現金支票，預料未來將有更多資金流入美股市場。他預計，股民將利用該筆款項炒起市場，加劇美股投機浪潮。

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編輯﹕賴奕羚