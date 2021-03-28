【人民幣定期存款】半年人幣定存最高息2.45厘 憧憬國債「入富」賺息賺滙

▲ 憧憬本周二富時指數公司正式公布納國債，市場對人民幣需求續增。

人民幣定期存款搶客戰持續，上周5間中小行出擊，包括集友及建行亞洲連環推特惠息、招商永隆、華僑永亨及大眾銀行加息。專家指人民幣自3月起明顯轉弱，銀行遂逆市以高息吸存，因人民幣出路多，加上市面兩厘存息又有不少選擇，按理息差可作緩衝，抵消滙價走貶。

人幣半年定存息率如何？可看下圖了解

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綜觀近日頻出招的業界，建行亞洲新推1個月人幣定存年息有1.8厘，4個月更享2.2厘年息，入場費齊為10萬元（人民幣，下同）的新資金。此外，勇於吸存的集友，更有3個逾兩厘年息的人幣定存計劃，分別為98天2.3厘、128天享2.35厘、以及188天享2.4厘，門檻皆為廿萬元，但屬快閃性質，本周三（3月31日）到期。

業界指人民幣資產不乏好出路，主因有3，包括：（1）畢竟內地國債因息差優勢而續受捧，尤其是追求固定收益的海外避險資金，漸由美債轉投波幅較少的內地債。外電指，縱使中美息差開始收窄，但人債息仍高約兩厘。況且，衡量10年期以上美債的彭博巴克萊美國長期國債總回報指數，今年的表現較一年前高位急挫兩成，分析更指美債自1980年以來、過去逾40年的牛市已死，現已陷入熊市。有「鱷王」之稱、全球最大對冲基金橋水創辦人達里奥亦建議，沽美債改買內地國債；（2）憧憬富時指數公司於本周二（30日）早上約6時公布，確認納國債入國際主流指數；（3）下半年本港有望開啟南向通。

港元3個定存享3厘超高年息，特惠息即將到期【下一頁】

雖然人民幣滙價已6連貶，上周五（26日）在岸價再創今年新低，報6.54，但大行如花旗仍力薦人幣為第2季最看好的亮點貨幣。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧重申，人幣年底目標料為6.26。可是，ING大中華首席經濟師彭藹嬈剛下調在岸價年底預估，從6.2調低至6.3，令花旗的6.26重返全城最牛預期。

專家建議有閒資的追息族，不妨開立半年定存，博10月國債正式「入富」，渣打中國宏觀策略部主管劉潔料，未來一年吸資約1300億到1560億美元，湧華掃國債，專家料屆時市場對人民幣需求驟增，而6個月期高息王的息率為2.45厘，由南商提供。

另方面，信銀國際首席經濟師廖群料，人幣今年高低位介乎6.43到6.7，年底目標6.61。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪