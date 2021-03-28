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【BB展】 荷花BB展今日閉幕　展商劈價送禮促銷　惟銷情一般

商業 19:00 2021/03/28

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荷花BB展昨日閉幕，主辦機構荷花集團指人流較10月展會增加3成；有展商則認為人流、銷售遜預期。（葉泳珊攝）

本港展覽陸續復辦，一連三日的「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」（荷花BB展） 今日閉幕。主辦機構荷花集團認為展會情況比預期理想；有展商則認為銷情一般，人流仍較疫情前大幅減半。

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上一次荷花BB展於去年10月舉行，荷花集團指今次人流較10月增加3成，而參展商數目相若。展會規模與上次相約，有超過300個攤位。發言人認為消費氣氛比往年良好，展會整體情況較預期理想。因應本港疫情，是次荷花BB展亦有於場內地上貼上1.5米排隊貼紙，冀場內人士可保持社交距離。

參加者入場前，亦要使用「安心出行」或完成網上表格登記個人資料。（葉泳珊攝）

展商之一的俞寶國際主要代理來自澳洲的Grahams嬰兒皮膚產品，其董事總經理楊麗敏卻認為，本來10月展會的人流已比疫前大幅減少，但今次再較當時少2成；與疫前比較更大減一半。她又稱，參展商數量亦有所減少，「場內派發的『博覽入場獎賞』（優惠券書）亦較之前薄。」

場內不少攤位亦有派發試用產品等禮品，但楊坦言：「今次不少參加者入場後只換領禮品，沒有額外消費」，反映消費意欲不算強勁。雖然展期前亦有預計疫情對人流、銷情的影響，但她稱情況仍略遜於預期。銷情仍舊一般，比起10月少2成。為了刺激消費，該品牌未有減價促銷，反而從贈品著手；款式、類型更吸引，消費門檻亦由1000元降至800元。

場內不少攤位亦有派發試用產品等禮品，及提供場內限定優惠。（葉泳珊攝）

另一展商Isaac Baby代理LOOOOK 、Capella等品牌的嬰兒車，其總監曾啟怡則認為今次人流比10月展會增加幾成，但仍較疫情前淡靜。考慮到疫情因素，Isaac Baby今次亦縮減參展規模，由租用2個攤位減至1個，希望減輕銷售壓力。不過，她稱不少中高價的品牌亦大幅「劈價」，甚至低至5、6折，令競爭加劇。疫情反覆，加上經濟不景，曾認為雖然入場人士的消費意欲較10月好轉，但仍留意到消費者購買前會考慮較長時間，或希望遲些再買。

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