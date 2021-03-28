【外滙走勢】美債息次季料續高企 4專家次季外幣有何推介？

▲ 美元首季勁彈，但專家料第2季非美貨幣有機會追落後。

本周四（4月1日）將踏入第2季，環球市況仍備受疫情、以及美國債息高企等陰霾所籠罩，市料股滙債後市仍甚反覆，而4大滙市專家對次季最看好的外幣各有心水，花旗推薦人民幣，大新（02356）看好加元，韓資樂天證券對澳元看高一線，上商則力薦美元為亮點貨幣，名家推許首選看升貨幣各有因由。

4大專家次季推薦貨幣及原因，可按下圖了解

▲ 4位專家次季心水貨幣

▲ 4位專家次季心水貨幣

▲ 4位專家次季心水貨幣

▲ 4位專家次季心水貨幣

大新經濟師溫嘉煒回應本報查詢指，環球經濟復甦步伐帶動油價續造好，加元等產油國貨幣料可受惠。若油價靠穩，以及加拿大經濟表現續見改善，加元兌美元或上試2018年高位1.225。不過，假如市況逆轉，美息持續走高，令市場避險情緒升溫，不排除加元兌美元回落至今年初低位1.29附近。

樂天證券銷售總監陳欣不約而同也對商品貨幣有憧憬，但卻以澳元為首選，主要受惠大宗商品漲價，可抵消中澳關係惡化的衝擊，預期澳元兌美元的今年上落區間介乎0.72至0.82，年底目標0.8。

若看好美元，如何賺滙同時賺息？【下一頁】

上商研究部主管林俊泓認為，外電指拜登新政仍處蜜月期，且市傳本周三（3月31日）公布3萬億美元的基建計劃，疊加美國經濟復甦較預期好，美國長債息升勢末完，或累及新興市場欠穩，游資有避險需求，俱利好美元，相信美元於次季升浪未完，美滙指數年內在88至94爭持。

花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黃栢寧則以人民幣具息差優勢而予以看好，預計在岸價低見6.56，年尾重上6.26高位。此外，招商永隆司庫蕭啟洪、以及華僑永亨經濟師李若凡，皆科美元及加元兩貨幣，於下季較具值博。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪