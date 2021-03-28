英倡限制AI應用 現時制度或導致不公決定 低薪員工受影響最大

人工智能（AI）興起對商業世界來說絕對是一大好消息，對老闆而言更是節人力成本的一大方法。不過，對打工仔而言，工作或許會被機械人取代，而失去工作機會。

Google人工智能實驗室DeepMind 正擴充紐約研究團隊：【下一頁】

英國工會聯盟（Trades Union Congress）發表報告指出，現時的勞工法例或未能配合新科技發展，採用 AI 相關應用作遙距招聘，是不少企業的大趨勢，但現行法例或制度或會在相關審查機構作出不公平或具歧視性決定，因此應限制AI應用。

人工智能觸發創造力 開啟商業與創作新路向【下一頁】

近期英國也有近似例子， Uber Eats 被指不公平解僱員工，及後發現因面部識別軟件，不適用於個別少數族裔人士的評核而最終出錯。該報告指出，在 AI 當道的招聘市場中，包括聯絡中心（Contact Centre）與外賣速遞服務在內的低薪員工受影響最大。

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責任編輯：翁嘉陽