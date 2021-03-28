【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

百度美股上周五錄得破紀錄的成交，彭博報道，高盛當天就通過大宗交易清倉了價值105億美元的持股。據一封致客戶電子郵件顯示，在美國市場開盤前，高盛賣掉了價值66億美元（約512.7億港元）的百度、騰訊音樂和唯品會股票。

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據悉，電子郵件中說，此後高盛又拋售了39億美元的ViacomCBS、Discovery、Farfetch、愛奇藝和跟誰學股票。

截至周日最新結算 美股 收市價

(美元) 變幅 成交額

(億美元) 百度美股 208.61 +2.0% 237.2 騰訊音樂 20.10 -1.3% 88.8 唯品會 31.19 -2.4% 54.8 ViacomCBS 48.23 -27.3% 106.9 Discovery 41.90 -27.5% 45.9 Farfetch 50.94 -1.7% 22.2 愛奇藝 17.43 -13.2% 24.0 跟誰學 39.01 -41.6% 30.6

知情人士透露，更多未登記的供股則由摩根士丹利代表一個或多個未披露股東進行。使用彭博數據計算發現，某些單個公司的交易額超過了10億美元。



高盛拒絕置評。摩根士丹利的發言人也拒絕置評。

IPO Edge引述消息稱，與老虎系對沖基金ArchegosCapital Management LLC有關的幾家大型投資銀行沽清了持股，加劇了ViacomCBS和Discovery的股價下跌。

據悉，該對沖基金創辦人為韓國人Bill Hwang，重倉中概股為主，正包括Viacom、騰訊音樂、百度、跟誰學、Discovery。

Bill Hwang是著名虎仔

1996，Bill Hwang獲老虎基金創辦人Julian Robertson邀請，加入老虎基金。2000年，老虎基金受累科網泡爆裂而關門，Julian Robertson在清盤後，以僅餘的15億美元繼續投資，並從的舊部中挑選38名基金經理，開展新的對冲基金業務，市場稱他們為「虎仔」，Bill Hwang便是其中一個虎仔。

Bill Hwang曾涉港內幕交易遭罰

Bill Hwang於10年前已縱橫港市場，據證監會資料，Tiger Asia Management LLC（Tiger Asia）及其兩名高級職員Bill Sung Kook Hwang（男）及Raymond Park（男）曾於香港從事市場失當行為。

Tiger Asia、Hwang及Park承認，他們於2008年12月及2009年1月買賣中國銀行有限公司（中銀）及中國建設銀行股份有限公司（建設銀行）的股份時，違反了香港禁止內幕交易的法例，以及承認於2009年1月操縱建設銀行股份的股價。

手法是預先得知內銀要配股，並參與認購，並同時在消息公布前，先沽空內銀股。

時任證監會法規執行部執行董事施衛民先生（Mr Mark Steward）表示，Tiger Asia及Hwang濫用香港市場對他們的信任，違反香港法律，並且令數以千計無法保障自己免受該等失當行為影響的投資者蒙受財務損失。如果他們認為，由於並非身處香港，即使作出該等失當行為亦不會遭受處罰，那他們便錯了。

施衛民先生續說，無論不法分子潛藏在世界任何地方，證監會都會追蹤他們並對其採取行動。在本個案中，證監已從他們身上取回不法利潤（約4,500萬元）並將之歸還予受害人；不法分子已遭美國法律制裁，而審裁處亦已正確地禁止他們在香港市場進行買賣，為期4年。

記者：譚志偉