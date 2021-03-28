【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

百度美股（美：BIDU）上周五錄得破紀錄的成交，彭博報道，高盛當天就通過大宗交易清倉了價值105億美元的持股。據一封致客戶電子郵件顯示，在美國市場開盤前，高盛賣掉了價值66億美元（約512.7億港元）的百度、騰訊音樂和唯品會股票。事件料與韓裔基金經理Bill Hwang旗下Archegos Capital 被斬倉事件有關。

據悉，電子郵件中說，此後高盛又拋售了39億美元的ViacomCBS、Discovery、Farfetch、愛奇藝和跟誰學股票。

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知情人士透露，更多未登記的供股則由摩根士丹利代表一個或多個未披露股東進行。使用彭博數據計算發現，某些單個公司的交易額超過了10億美元。



高盛拒絕置評。摩根士丹利的發言人也拒絕置評。

IPO Edge引述消息稱，與老虎系對沖基金Archegos Capital Management LLC有關的幾家大型投資銀行沽清了持股，加劇ViacomCBS和Discovery的股價下跌。

據悉，該對沖基金創辦人為韓國人Bill Hwang，重倉中概股為主，正包括Viacom、騰訊音樂、百度、跟誰學、Discovery。

Bill Hwang是著名虎仔

1996，Bill Hwang獲老虎基金創辦人Julian Robertson邀請，加入老虎基金。2000年，老虎基金受累科網泡爆裂而關門，Julian Robertson在清盤後，以僅餘的15億美元繼續投資，並從的舊部中挑選38名基金經理，開展新的對冲基金業務，市場稱他們為「虎仔」，Bill Hwang便是其中一個虎仔。

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記者：譚志偉