【物流大擠塞】長榮貨輪擱淺蘇彝士運河逾5天　全球貿易每週料損失60至100億美元

▲ 長榮海運超大型貨輪擱淺於蘇彝士運河已超過5天。有報告指出，恐造成全球貿易每週損失60億到100億美元。

長榮海運超大型貨輪「長賜號」擱淺於蘇彝士運河已超過5天。有報告指出，恐造成全球貿易每週損失60億到100億美元。

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蘇彝士運河是歐洲與亞洲之間貨物運輸的渠道，在2019年接待了超過19,000艘船，共12.5億噸貨物，約佔世界貿易的13％，根據《勞埃德船舶日報》 (Lloyd's List) 粗略估算，運河的西行流量每天約為51億美元，東行的流量每天約為45億美元。

德國保險公司安聯（Allianz）日前發布一項報告則指，蘇彝士運河堵塞一週，將導致全球年貿易增長減少約0.2到0.4個百分點，估計全球貿易每週將損失60億到100億美元。報告又表示，自年初以來，全球貿易面對缺櫃潮等問題，供應商的交貨時間就已經延長，目前歐洲的交貨時間甚至比疫情高峰期間更長，美國的交貨時間更是原本的兩倍，加上蘇彝士運河阻塞更是令情況惡化。故估計，有關情況可能會使今年全球實際貿易額下降1.4個百分點，按價值計算，約為2300億美元。

由於租賃條件的關係，本次事故責任應會由船東公司「日本正榮汽船株式會社」（Shoei Kisen Kaisha Ltd）負責，各方粗略估計，總賠償費用或高達美金1億元以上。

截至28日消息，「長賜號」拯救工作略為取得進展，稍為移動了17米，但仍未知何時才可脫困。

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責任編輯：蘇穎琪