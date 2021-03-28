  • 26°C
香港時間 : 2021328日 (日) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物流大擠塞】長榮貨輪擱淺蘇彝士運河逾5天　全球貿易每週料損失60至100億美元

商業 18:32 2021/03/28

分享：

長榮海運超大型貨輪擱淺於蘇彝士運河已超過5天。有報告指出，恐造成全球貿易每週損失60億到100億美元。

長榮海運超大型貨輪「長賜號」擱淺於蘇彝士運河已超過5天。有報告指出，恐造成全球貿易每週損失60億到100億美元。

【物流大擠塞】彭博：長榮貨輪至少困於蘇彝士運河至3月31日　將拖累即溶咖啡供應？

蘇彝士運河是歐洲與亞洲之間貨物運輸的渠道，在2019年接待了超過19,000艘船，共12.5億噸貨物，約佔世界貿易的13％，根據《勞埃德船舶日報》 (Lloyd's List) 粗略估算，運河的西行流量每天約為51億美元，東行的流量每天約為45億美元。

德國保險公司安聯（Allianz）日前發布一項報告則指，蘇彝士運河堵塞一週，將導致全球年貿易增長減少約0.2到0.4個百分點，估計全球貿易每週將損失60億到100億美元。報告又表示，自年初以來，全球貿易面對缺櫃潮等問題，供應商的交貨時間就已經延長，目前歐洲的交貨時間甚至比疫情高峰期間更長，美國的交貨時間更是原本的兩倍，加上蘇彝士運河阻塞更是令情況惡化。故估計，有關情況可能會使今年全球實際貿易額下降1.4個百分點，按價值計算，約為2300億美元。

由於租賃條件的關係，本次事故責任應會由船東公司「日本正榮汽船株式會社」（Shoei Kisen Kaisha Ltd）負責，各方粗略估計，總賠償費用或高達美金1億元以上。

截至28日消息，「長賜號」拯救工作略為取得進展，稍為移動了17米，但仍未知何時才可脫困。

【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失

【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　
2021/03/24
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　
【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應
2021/03/25
【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應
【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失
2021/03/26
【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失
【物流大擠塞】彭博：長榮貨輪至少困於蘇彝士運河至3月31日　將拖累即溶咖啡供應？
2021/03/26
【物流大擠塞】彭博：長榮貨輪至少困於蘇彝士運河至3月31日　將拖累即溶咖啡供應？
疫情 貿易 運輸 美國 蘇彝士運河

上一篇文章

【BB展】 荷花BB展今日閉幕　展商劈價送禮促銷　惟銷情一般

下一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞優惠】全新煙燻麥炸雞登場　10元試食1件40元享套餐（多圖）
【麥當勞優惠】全新煙燻麥炸雞登場　10元試食1件40元享套餐（多圖）
【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失
【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
【新疆棉花】H&M因新疆棉議題遭抵制　Muji內地網店急加「新疆棉」標籤（多圖）　
【新疆棉花】H&M因新疆棉議題遭抵制　Muji內地網店急加「新疆棉」標籤（多圖）　
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）
【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）