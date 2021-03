美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰

美國各地近期接連出現針對亞裔的襲擊甚至槍擊案,美國多個地區周末有民眾參與反歧視亞裔的示威。另外,近日有網民於社交媒體聲稱,有人發起於三藩市掌摑亞裔的一項挑戰,但三藩市警方表示未接獲有關掌摑亞裔挑戰的案件。

反種族歧視組織Act Now to Stop War and End Racism(ANSWER),上周六(27日)於60個城市發起反歧視亞裔的集會,包括紐約市、洛杉磯、三藩市、芝加哥、底特律和波特蘭等地都有民眾參加。

紐約當日也有數百名示威者於皇后區示威,ANSWER代表Judi Chang表示隨著新冠疫情持續一年,美國歧視亞裔的情緒正在加劇,更指身邊有亞裔曾遭受吐口水、大聲叫駡等待遇。

ANSWER亞特蘭大集會召集人瓦蒂(Satya Vatti)表示,他們絕對不會容忍針對亞裔美國人社區的種族主義行為。在各地的示威集會中,民眾高舉寫有「我的種族不是病毒」(My Race is not a Virus)、「停止仇視亞裔」(Stop Asian Hate)等標語的紙牌。

根據打擊仇恨犯罪組織Stop Asian American and Pacific Islander Hate的報告,該組織去年一共接獲近3,800宗仇視亞裔的個案。

另外,有網民早前於Twitter發文,指近期有人在網上發起於三藩市掌摑亞裔挑戰(Slap an Asian Challenge),並以公共交通工具上的長者和女性作為攻擊目標。

三藩市警方其後於Twitter發布聲明,指警方並未接獲與掌摑亞裔挑戰相關的報案。警方亦表示暫無法證實是否有人於當地參與掌摑亞裔挑戰,但已經知會運輸部門留意相關情況。三藩市警方亦鼓勵民眾如遭到襲擊,可致電警方報案。

責任編輯:鄭錦玲