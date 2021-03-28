  • 26°C
香港時間 : 2021328日 (日) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】3個月港元定存3厘超高息倒數 月底到期後將不再續期

Hot Talk 18:53 2021/03/28

分享：

工銀亞洲表示，旗下3個月港元定存3厘息於本周三到期不再延長。

追息族注意，市場上冠絕全城的3個月港元定期存款享年息3厘，只餘下3天便截止，業界關注大行撤高息，會否令中小行也順勢暫歇息休戰。工銀亞洲於上周五（3月26日）回應本報查詢指，旗下手機銀行「e開戶」的優惠，現階段的推廣活動將於本月底（3月31日）屆滿。有關新一輪優惠推廣，將於稍後公布，詳情可留意其網站內的最新資訊。

各港銀3個月港元定存息率有幾多？可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +2

工銀亞洲於春節後作突擊，於2月18日低調推3厘息，主要針對手機銀行e開戶的新客，同時在線上開立指定投資帳戶，變相獲加息1.2厘；若沒開立此帳戶，同期存息僅1.8厘。而這兩個計劃的入場費低至1000元，上限5萬元，特惠息於本周三到期。

發鈔行減港元定存息，邊間仲有最高息？【下一頁

總覽一眾大小銀行的3個月年息，信銀國際的1.2厘亦屬快閃性質，也於本周三截止，若季結後該行跟中資大行、工銀亞洲齊把高息下架，此存期的高息榜將呈大執位，頓由富邦的1厘年息居首。

相關文章：【人民幣定期存款】半年人民幣定存最高息2.45厘 逼近國債票息回報

【英鎊定期存款】英鎊10厘高息定存最後倒數 追息族季結前搶乘尾班車

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息
2021/03/24
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息
【港元定期存款】虛擬銀行港元定存最高息0.75厘 季結在即趁勢加息
2021/03/22
【港元定期存款】虛擬銀行港元定存最高息0.75厘 季結在即趁勢加息
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
2021/03/16
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
【港元定期存款】恒生中銀齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
2021/03/15
【港元定期存款】恒生中銀齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【港元定期存款】大行3連減港元定存 1個月短存力保1.5厘
2021/03/10
【港元定期存款】大行3連減港元定存 1個月短存力保1.5厘
富邦銀行 信銀國際 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【外滙走勢】美債息次季料續高企 4專家次季外幣有何推介？

下一篇文章

【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米手機】小米預告發布「澎湃芯片」、液態鏡頭小米MIX　雷軍訪問：小米手機要上萬元
【小米手機】小米預告發布「澎湃芯片」、液態鏡頭小米MIX　雷軍訪問：小米手機要上萬元
【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港
【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好　夜期跌37點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好　夜期跌37點（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626美股反彈　一手仍蝕千元　頭錘飛帳面輸30萬
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626美股反彈　一手仍蝕千元　頭錘飛帳面輸30萬
【小米股價】小米傳與長汽合作造車後　合作伙伴爆小米正招募車輛軟件工程師（第二版）
【小米股價】小米傳與長汽合作造車後　合作伙伴爆小米正招募車輛軟件工程師（第二版）
【新疆棉風波】5大服裝王國　有多依重中國市場？
【新疆棉風波】5大服裝王國　有多依重中國市場？