【港元定期存款】3個月港元定存3厘超高息倒數 月底到期後將不再續期

▲ 工銀亞洲表示，旗下3個月港元定存3厘息於本周三到期不再延長。

追息族注意，市場上冠絕全城的3個月港元定期存款享年息3厘，只餘下3天便截止，業界關注大行撤高息，會否令中小行也順勢暫歇息休戰。工銀亞洲於上周五（3月26日）回應本報查詢指，旗下手機銀行「e開戶」的優惠，現階段的推廣活動將於本月底（3月31日）屆滿。有關新一輪優惠推廣，將於稍後公布，詳情可留意其網站內的最新資訊。

各港銀3個月港元定存息率有幾多？可按下圖了解

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工銀亞洲於春節後作突擊，於2月18日低調推3厘息，主要針對手機銀行e開戶的新客，同時在線上開立指定投資帳戶，變相獲加息1.2厘；若沒開立此帳戶，同期存息僅1.8厘。而這兩個計劃的入場費低至1000元，上限5萬元，特惠息於本周三到期。

發鈔行減港元定存息，邊間仲有最高息？【下一頁】

總覽一眾大小銀行的3個月年息，信銀國際的1.2厘亦屬快閃性質，也於本周三截止，若季結後該行跟中資大行、工銀亞洲齊把高息下架，此存期的高息榜將呈大執位，頓由富邦的1厘年息居首。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪