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【業績│油股】中石化去年少賺42% 削末期息3成至0.13元人民幣

股市 18:02 2021/03/28

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中石化去年少賺42%。

中石化 （00386） （滬：600028）公佈，按國際財務報告準則，去年純利錄得331億元（人民幣，下同），按年挫42%。營業額及其他經營收入為2.1萬億元，按年跌29%。中石化建議派發末期股息每股0.13元（0.15港元），按年減少32%。

中石化去年上半年錄得虧損，惟於第三、第四季轉錄盈利，帶動全年實現淨利潤。中石化預計，今年首季純利將介乎160億至180億元。

中石化稱，在低油價環境下，公司去年大力推進高質量勘探和效益開發，加快天然氣產供儲銷體系建設，穩油增汽降本取得新進展。集團去年全年油氣當量產量約4.59億桶。其中境內原油產量2.5億桶，海外原油產量3070萬桶，天然氣產量約1萬億立方英尺，按年增長2.3%。

資本開支方面，中石化去年全年資本支出1351億元。

中石化指，今年預計成品油市場需求有力復甦，天然氣、石化產品需求持續增長。綜合考慮產油國供給能力、全球需求增長、庫存水平等因素，預計國際油價高於去年水平。

中石化今年計劃生產原油2.8億桶，其中境外3125萬桶；計劃天然氣生產1.2萬億立方英尺。全年資本支出預計為1672億元，相當於按年增加24%。

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編輯：陳健婷

 

港股 A股 中國石化（滬：600028） 中國石油化工股份（00386） 天然氣

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