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小米春季發布會明晚舉行 預告無印良品設計總監作品亮相 曾稱原研哉是偶像

環球政經 17:53 2021/03/28

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小米春季發布會將於明晚（3月29日）晚上舉行，在發佈會開始前這一陣子官方已經已不停預告產品消息，包括最矚目旗艦機款小米11 Pro與小米11 Ultra，而官方最新消息指發布會將會有無印良品設計總監原研哉所設計的產品亮相，但確實資訊則未有公布。

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原研哉是日本極具代表性的平面設計大師，為現任無印良品設計總監據。據內媒消息指，小米創辦人雷軍一直很推崇無印良品，早前曾稱原研哉是他的偶像，宣稱小米要做科技界的無印良品。

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此外，根據雷軍早前的公開談話表示，小米下一步會開發高階手機，定價為人民幣一萬元以上，很多用家都質疑小米是否會徹底改變市場策略，但雷軍表示「人民幣1萬元的手機不是因為它定價人民幣1萬元，而是因為它裡面的科技含量遠不止人民幣1萬元。」且看再春季發佈會中，會否有相關產品的消息。

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責任編輯: 翁嘉陽

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