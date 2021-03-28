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【北水基金】北水指數基金旺場 華夏恒生科網ETF吸逾75億人幣

Hot Talk 18:30 2021/03/28

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內地私募基金銷情遇冷，但焦點ETF卻仍火爆。

內地公募基金的銷情雖然急降溫，但ETF等指數產品仍火爆，內地媒體指，截至上周四（3月25日）的統計，今年首季共有65隻ETF成立，吸資537.07億元（人民幣，下同），較去年首季的441.33億元為多，且相比去年全年的總額1146.21億元，幾近佔半數。而一眾以股票為主的權益類產品中，當中發行規模最大的產品更突破70億元關，吸金最勁的巨無霸新基金是華夏恒生互聯網科技ETF，規模達75.55億元。至於第2大是國壽安保中證滬港深300ETF，達39.36億元。

此外，內地ETF近年呈現爆炸式增長，媒體更料約有4倍增長空間，且產品甚多元化，由傳統大熱的科網、醫藥及大消費類，以至專攻科創板、新能源或大數據等行業，更有前瞻布局，標榜焦點板塊，如十四五規劃重點拓展的碳中和等綠色經濟。這些主題式ETF新產品，更引致分銷中介商的檔期爭奪戰，望能盡快打鐵趁熱上架。

首季351隻北水新基金成立【下一頁

另方面，上周內地ETF的市值剛進入萬億時代，深滬全市場合共逾430隻產品，市值更已突破1.14萬億元，邁向新里程，按年增長44%；當中又以股票型的ETF，以8422億元佔最多。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金

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