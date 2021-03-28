南韓接種新冠疫苗後可放假 無需醫生紙最多兩日

南韓展開新冠疫苗接種計劃後，接獲大批不良反應報告。南韓當局因應有關情況，宣布推出新冠疫苗接種者休假方案。南韓民眾接種新冠疫苗後，如出現異常反應可直接申請放假，無需醫生批准，連同南韓早前推出的休假政策，民眾接種新冠疫苗後最多可以休假兩日。

南韓繼續打阿斯利康疫苗 過敏致死個案有發現血栓 【下一頁】

南韓中央安全對策本部周日（28日）召開會議，會後宣布從4月1日起，民眾如接種疫苗後出現異常反應可直接申請休假，無需醫生證明。因應一般接種後10至12小時出現不良反應情況，南韓早前宣布民眾接種翌日可休假一日。再加上民眾如接種後出現異常反應，一共可以申請休假兩日。

當局指民眾接種後出現的異常反應，通常在兩天內就會好轉。若異常反應情況持續出現48小時或以上，民眾則需要及時求醫。當局亦建議各企業，容許職員於接種當天帶薪休假一段時間。

南韓前一日再增48人接種新冠疫苗後出現不良反應，累計出現10,309宗不良反應個案，21宗死亡個案。大多數接種新冠疫苗後出現不良反應的個案，患者均為接種英國牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）藥廠合作研發的疫苗。

責任編輯：李俊儀