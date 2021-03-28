【中年危機】年過40設計師疫境失業 難得搵到18K新工 遇老闆欺壓被炒 網民：根本就是任人魚肉

人到中年，本來在職場優勢愈來愈少，遇上新冠疫情更是苦不堪言。有網民在討論區發帖，以他朋友的經歷，控訴現時的僱主，專門欺壓2020年因疫情而失業的中年人，其他網友大多表認同，表示在這個時勢，根本就是任人魚肉。

樓主朋友的遭遇：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

發帖的網民認為，那些僱主覺得上了年紀有主見較難教，所以用多啲力度去應對40歲以上新入職員工，反而後生感覺易教，會對後生寬容些。

【網民熱話】HR問為甚麼要見工 直接回答為了錢 網民擔憂：會不會太直接？【見下頁】

其他網友回應：

宜家咁既時勢，由老至嫩都無運行

當你到咗某個年紀，有咗咁上下經驗，上唔到某啲位，其實就好難再向上望了

40幾仲做設計，搵萬八都太少，遲早被淘汰，轉行吧

過40仲出來搵工 ? 隨時上司細你10歲 , 仲要教你做人。中年人除非你有專業知識, 一係自僱, 一係訓街, 都比打工更有尊嚴

如果做開管理層，做嗰行又唔太受疫情影響嘅，係有可能。總之好視乎你做開邊行同做到咩嘢位，我識人跳槽加人工都仲得。

識時務者為俊傑，依個時勢，老細梗係惡晒架啦。忍下啦，唯有等市道好啲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明