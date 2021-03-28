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連續第2天本地零確診 5個月確診新低 新增個案為印尼輸入病例

環球政經 17:12 2021/03/28

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根據衛生署衛生防護中心至於今午最新公布的數據指，截至3月28日零時零分，本港僅新增1宗新冠肺炎確診個案，創5個月確診數字新低，新增個案為輸入病例，本地零確診。

CDC研究發現 約78％因新冠肺炎住院的人超重或肥胖：【下一頁

本港連續第2天本地零確診，今天確診病例為輸入病例，為一名24歲從印尼抵港的女患者（11447），暫時並無病徵。不過另有消息指，有一宗源頭不明的初步確診個案，患者為一名浸會大學學生。

【新冠肺炎】限聚令收緊至2人 食肆晚上10時後禁堂食 最新防疫措施一覽：【下一頁

浸會大學學生會編輯委員會在社交專頁表示，行政副校長暨秘書長鄒靄雲昨晚向學生發電郵，表示社會科學院一名學生昨日確診新型肺炎。

電郵指，確診學生於本月18日及22日到過九龍塘本部善衡校園，分別在李兆基傳理視藝樓109室及呂明才中心512室上課，並於昨日確診。確診學生在校園逗留期間有佩戴口罩。至本月27日被檢驗出陽性。衛生防護中心與校方共同追蹤相關的密切接觸者。校方已安排關閉相關課室和場所進行消毒。

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責任編輯：翁嘉陽

肺炎 九龍塘 印尼 新冠肺炎疫情

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