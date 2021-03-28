【本港經濟】陳茂波﹕下半年環球經濟復甦動力有望加強　擬下月推「百分百擔保個人特惠貸款計劃」

▲ 陳茂波指，經優化的「百分百擔保特惠貸款」將於明日起生效。

新冠疫情持續打撃本港經濟，財政司司長陳茂波今（28日）發表網誌表示，今年環球經濟主調走向復甦，隨著世界多地相繼展開疫苗接種計劃，減輕疫情影響，加上寬鬆的貨幣環境和各地政府大規模財政刺激措施的支持，預料在今年下半年，環球經濟復甦動力有望加強。

陳茂波料南向債券通下半年初段推出，詳情可見﹕【下一頁】

陳茂波在網誌表示，內地去年經濟快速恢復，今年內地經濟增長目標為6%以上，預料中國經濟增長將為全球經濟提供主要增長動力。他指，本港首兩個月貨物出口已錄得37.6%增長，遠勝去年表現，預料全年貨物出口有不俗表現。另外，本港新冠疫情近期已漸趨平復，他期望該趨勢能夠延續。

他表示，疫情干擾社會及經濟民生，對低收入階層壓力尤為顯著。面對經濟困境，政府已作出多項措施，為有需要的企業和個人提供支援。

優化版「百分百擔保特惠貸款」明日起生效

陳茂波指，政府在去年推出的「百分百擔保特惠貸款」自推出以來，該計劃已批出逾2.8萬宗申請，涉及金額約453億元。他表示，在上月財政預算案中，已提出優化該計劃，相關工作現已準備好，有關計劃將於明日起生效。

在經優化的「百分百擔保特惠貸款」中，去年首季疫情初發期間的新企業亦可作出申請，每間企業最高貸款額由僱員薪金及租金總和的12個月提高至18個月，貸款上限由500萬元增至600萬元，最長還款期由5年增加至9年，還息不還本安排由最多12月增至最多18個月，上述優惠將適用於已透過原計劃借款的企業。

個人方面，陳茂波指，預計下月內推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，每人申請最高貸款額為指定期間任何三個月的平均月入的六倍，上限為8萬元，最長還款期6年，可選擇首12個月還息不還本，年利率固定為1%。

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編輯﹕賴奕羚