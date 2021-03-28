【香港經濟】陳茂波料環球經濟漸復甦　可望帶動本港全年出口表現

新冠病毒疫情持續超過一年，嚴重打擊本港經濟及令不少企業經營困難。財政司司長陳茂波在網誌表示，相信環球經濟今年的主調是走向復甦，料全年的貨物出口可望有不俗表現。

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陳茂波指，隨着世界多個地方已相繼展開疫苗接種計劃，疫情的威脅可望逐漸緩減，加上寬鬆的貨幣環境及各地政府大規模財政刺激措施的支持，環球經濟的復蘇動力有望在下半年增強。今年香港單是首兩個月的貨物出口，已錄得37.6%的增長，遠勝去年同期的下跌12%的紀錄，全年的貨物出口可望有不俗表現。至於服務輸出的復元步伐，將很大程度取決於跨境人員往來的恢復速度。

至於在支援企業方面，港府去年4月推出「百分百擔保特惠貸款」，他指，不足一年間，此計劃已批出超過28,000宗申請，涉及金額約453億港元，相關企業合共聘用超過260, 000名僱員。在上月的財政預算案提出優化這計劃，相關工作亦已準備妥，並在明日（29日）生效，經優化後，在2020年第一季疫情初發期間新成立的企業也可作出申請。連同前年已優化的八成及九成的信貸擔保產品，「中小企融資擔保計劃」，截至今年2月底已合共惠及35,000多家企業，覆蓋超過56萬名僱員。

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責任編輯：蘇穎琪