網傳三藩市灣區童黨發起「掌摑亞裔挑戰」 巴士上襲擊亞裔長者 警方暫未收到有關舉報

美國襲擊亞裔事件最近愈演越烈，最新消息指最近三藩市灣區有童黨發起Slap an Asian challenge，以掌摑亞裔作為挑戰，引起三藩市警方關注，有關單位亦於周四（25日）留意到網上傳言，正關注情況。

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外國網傳消息指一群9至10歲的小童登上三藩市公車局（MUNI）一輛巴士，掌摑車上的亞裔長者，網上貼文亦警告亞裔人士保持警惕，但三藩市警方稱至今還未收到相關襲擊報告，未能證實傳言是否屬實。

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為謹慎起見三藩市通知三藩市交通局、公車局及其他運輸和執法部門，專門調查三藩市公車局相關犯罪的外勤局人員也會24小時候命，呼籲民眾挺身而出舉報犯罪行為。

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責任編輯：翁嘉陽