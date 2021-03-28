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梅根父上門求奧花雲費訪問 爆與女決裂真相

環球社會熱點 16:43 2021/03/28

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英國哈里王子與夫人梅根接受名嘴奧花雲費的訪問播出後，哈里梅根成為輿論焦點。梅根於訪問中指控父親馬克爾曾背叛自己假扮被偷拍賺錢。英媒指馬克爾拜訪奧花雲費寓所，更準備親筆信希望獲奧花雲費訪問，來澄清他與女兒梅根決裂的真相。

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梅根（Meghan Markle）於接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時透露，她與哈里王子（Prince Harry）2018年舉行婚禮前，父親馬克爾（Thomas Markle）曾與狗仔隊合作假扮被偷拍，形容父親的行為是背叛自己。

英媒《太陽報》報道，76歲的馬克爾上周四（25日）開車前往奧花雲費位於加州蒙特西托（Montecito）的豪宅，並將一封信交給駐守在門外的保安。

《太陽報》引述消息人士指，馬克爾親筆寫了一封信給奧花雲費，希望對方可以訪問自己。因為馬克爾在收看了哈里梅根的專訪後，覺得自己應該有機會發表他的意見，希望可從自己的角度講述他和梅根決裂的來龍去脈。

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據悉，梅根與奧花雲費屬好友關係。兩人同樣居住於加州蒙特西托，寓所距離僅相隔約1.6公里。

梅根於婚禮前夕與馬克爾就偷拍一事爭執，馬克爾其後以心臟病發為由，缺席哈里梅根的婚禮。自此之後，馬克爾與梅根已有3年未曾對話，更從未見過梅根兒子阿奇（Archie）。

責任編輯：鄭錦玲

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