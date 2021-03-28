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日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊

環球社會熱點 17:33 2021/03/28

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世界各地不少國家正準備推出疫苗護照計劃，為重啟旅遊業做準備。日媒報道，日本政府擬向已接種新冠疫苗的民眾發出電子接種證書，並於應用程式加入接種證書，供民眾到海外旅遊用作疫苗護照出示。日本政府正考慮將該電子證書與國際標準看齊，但日本新冠疫苗接種證書料不適用於國內旅遊。

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《日經新聞》報道，日本計劃通過發放疫苗護照，以重啟海外旅遊。日本當局計劃於下月推出一個手機應用程式，程式中將會列出民眾的新冠病毒檢測陰性證明。日本政府正考慮在程式中加入疫苗證書，並連接政府追蹤新冠疫苗接種計劃進度的新系統。

除了計劃出國旅行的日本公民外，日本政府亦會向有意回國的居日外籍人士頒發電子證書。日本目前向已接種人士頒發紙本證書，並正在制定電子證書標準，預料將與歐盟標準看齊，讓持有人可以在登機及入住酒店時出示電子證書。

但報道指，厚生勞動大臣田村憲久及部分議員擔心政策會引來歧視爭議，日本政府未有計劃將疫苗證書用於國內旅遊。

日本嬰兒甫出生即確診新冠肺炎 疑遭母親傳染 【下一頁】

全球去年航班數目大減三分之二，旅遊行業情況持續惡化，疫苗護照被視為重振旅遊業的靈丹妙藥。歐盟正計劃在夏季頒發疫苗證書，屆時從日本飛往歐盟國家的旅客或會被要求出示證書。中國本月亦推出自家疫苗護照措施，但已接種疫苗人士抵達當地後仍需接受隔離。

責任編輯：李俊儀

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