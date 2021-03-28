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【短期筍工】軒尼斯道官小聘行政助理 大學畢業可申請 合約期至8月底 月薪24,870元

理財智慧 16:44 2021/03/28

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軒尼斯道官立小學招聘行政助理，月薪24,870元，持有香港所頒授的學士學位可申請，截止申請日期為4月9日。

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期至2021年8月31日。根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假及疾病津貼。 

【筍工推介】政務司司長辦公室聘二級攝影員 月薪最高2.1萬 識沖曬處理底片 中二學歷可申請【見下頁

入職條件：

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主要職責：

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申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。

【職場熱話】同事一句說話愛夾雜幾句外語 網民批做作 網友：actually呢個problem好多人都遇到【見下頁

申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔譚臣道169號 軒尼詩道官立小學)。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔譚臣道169號 軒尼詩道官立小學 

查詢電話：2572 6633 

截止申請日期(日/月/年) ：09/04/2021 18:00:00  

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記者：李兆明

 

 

 

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