溫哥華圖書館持刀隨機傷人案 1死6人傷

加拿大圖書館發生持刀傷人案，一名男子在北溫哥華一間圖書館內持刀隨機襲擊，造成1名女子死亡及6人受傷送院。有目擊者指男子在圖書館傷人後，再衝出圖書館外繼續襲擊路人。溫哥華警方其後到場拘捕該名男子，警方發言人指該男子單獨犯案但動機未明。

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當地上周六（27日）下午1時45分，一名男子持刀闖入北溫哥華的Lynn Valley圖書館。由於該圖書館位處購物中心地段，案發時大批民眾在附近購物。有目擊者表示，疑犯在圖書館內傷人後，再衝出圖書館繼續隨機傷人。

溫哥華警方、消防員及救護人員接報到場後，警方於現場制服一名男子。有現場錄影片段顯示，該疑犯在被警方制服前企圖用刀自殘。加拿大兇殺案綜合調查組（Integrated Homicide Investigation Team）發言人詹格（Frank Jang）表示，警方已經確認疑犯身份，指疑犯過往有犯罪記錄，但仍在調查他的犯案動機。警方相信疑犯是單獨犯案，指疑犯已被送院，但沒有透露其傷勢。

事件造成一名女子死亡，及有6人要送往醫院治理。加媒引述目擊者指現場一名帶著7歲男童的女子，身上有多處刺傷並大量出血。該女子聲稱她在街上被隨機刺傷。另外有一名25歲女子，臉上多處遭到刺傷。

詹格呼籲現場目擊者及有在案發現場錄影人士，立即與警方聯絡。

責任編輯：李俊儀