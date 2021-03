緬甸示威單日最少114人死 包括1名5歲男童

緬甸民眾已連續多日上街,抗議緬甸軍政府發動政變。示威者趁上周六(27日)為緬甸軍人節,於緬甸多個城市舉行示威活動。緬甸軍方繼續開槍鎮壓示威活動,當日造成緬甸全國最少114名平民死亡,更包括1名年僅5歲的男童。

緬甸軍政府於上周六慶祝軍人節,並於首都内比都舉行大型閲兵儀式,有民眾發起於軍人節當日上街示威。軍政府上周五(26日)通過緬甸國營電視台發出警告,指民眾當日如上街示威的話,頭部和背部都會中槍(being shot in the head and back.)。

但緬甸民眾上周六於全國44個城鎮,仍無視軍方威脅上街抗議。根據獨立媒體《今日緬甸》(Myanmar Now)的統計,緬甸於上周六共有114人被殺,為緬甸發起反軍事政變示威以來最多人死的一日。

《今日緬甸》指出,軍方武裝部隊於曼德勒城鎮Meikhtila的住宅區開槍鎮壓,當地一名13歲的少女於家中遭到槍殺。據悉,自緬甸抗議軍方政變以來,全國已有20名未成年平民身亡。

當地媒體更指曼德勒上周六有29人喪生,包括一名5歲男童。路透社報道,緬甸最大城市仰光最少有24人被殺。

美國、歐盟各國及英國駐緬甸大使館均表態,譴責緬甸軍方上周六的軍事鎮壓行動。美國駐緬甸大使瓦伊達(Thomas Vajda)表示,緬甸軍方於軍人節殺害手無寸鐵的平民及兒童,形容當日是恐怖及可恥的一日。

美國、英國、澳洲、加拿大等12個國家的防長發表聯合聲明,譴責緬甸軍方對無武裝民眾動用致命武力,敦促緬甸軍方停止暴力行動。

責任編輯:鄭錦玲