【bilibili上市】嗶哩嗶哩周一掛牌　解構嗶哩嗶哩業績　靠甚麼賺錢？

▲ 圖為來自2010年的bilibili娘投票活動，第22及33號的作品勝出，成為bilibili站娘。在Bilibili網站頂，很多時會見到她們。

中概明星股嗶哩嗶哩（Bilibili，簡稱B站） （新上市編號：09626） 周一掛牌，「B站」自去年底以來，因股價強勁升勢已成為股市焦點。大眾對嗶哩嗶哩的印象為「二次元」、「動漫」、「年輕人聚集地」，但作為一家上市公司，B站真正靠甚麼賺錢？

根據招股書，嗶哩嗶哩介紹自己為「中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區」，35歲及以下的用戶佔公司月活躍用戶比例超過86%。

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去年第四季，B站月活用戶達2.02億；若以全年計，平均月活用戶為1.858億，月均付費用戶為1,480萬。

嗶哩嗶哩曾經被稱作「中國的YouTube」，但從公司的收入結構來看，可發現B站存在本質的不同。2020年嗶哩嗶哩的淨營業額達到120億元（人民幣，下同），而當中有40%均由移動遊戲業務貢獻，32%來自增值服務，15.4%來自廣告收入，12.6%來自電商及其他。

所以B站本質上是一家主營遊戲的公司，不過值得留意的是，B站的遊戲色彩已逐漸淡化，即使移動遊戲目前依然貢獻嗶哩嗶哩最多的收入，但比重已經由2018年的71%，降至2019年的53%，再降至2020年的40%。於此同時，增值服務、廣告、電商業務收入比重均逐年上升。

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嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿去年在B站11周年的演講中曾經表示，B站有3個使命：1）構建屬於用戶的社區、2）為創作者搭建舞台、3）讓中國的動畫與遊戲在世界範圍內受到歡迎，同樣也表明B站未來的發展方向。

有內地評論文章形容，「幾乎沒有哪個社區產品能像B站一樣，抓住一代人的精神需求，與其成長步伐保持同步，甚至是超前。」對「明日之星」的追逐，也令嗶哩嗶哩的股價近4個月累升1.3倍。

而嗶哩嗶哩業績的高速增長也勾畫其未來潛力圖景，公司2019年、2020年的營業額分別增長64%、77%至68億、120億，兩年分別錄得13億、30億元淨虧損。

記者：陳健婷