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【筍工推介】政務司司長辦公室聘二級攝影員 月薪最高2.1萬 識沖曬處理底片 中二學歷可申請

理財智慧 15:44 2021/03/28

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在失業率高企年代，識攝影都係一技之長，更有機會加入政府工。政務司司長辦公室政府檔案處聘請二級攝影師，月薪由總薪級表第3點(每月15,560元)至總薪級表第8點(每月21,340元) ，學歷要求僅中二程度可申請。

此職位屬公務員編制內的職位，獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。截止申請日期為4月8日。

入職條件及工作職責：

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申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。也可在公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)下載。

【延伸閱讀】【薪酬調查】最新人力資源顧問公司調查 2021年本港10大高薪職位 年薪可高達350萬【見下頁

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申請表格和證明文件副本，須以下列其中一種方式遞交：

(a) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室政務司司長辦公室行政署人事部;信封面請註明「申請二級攝影員職位」(遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準)；

(b) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書收集箱；信封面請註明「申請二級攝影員職位」。收集箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午八時至下午七時，而在截止申請日期當日(即2021年4月8日)只擺放至下午五時為止；或

(c) 使用公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把所需證明文件（即證書、修業成績表及工作證明）副本寄至聯絡地址，信封面和文件副本上應註明網上申請編號。

聯絡地址：政務司司長辦公室行政署人事部(地址：香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室) 

查詢電話：21957779 

截止申請日期(日/月/年) ：08/04/2021 23:59:00  

經互聯網遞交申請：GF340在線申請【請按此】 

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記者：李兆明

失業率 攝影師 政府檔案處 政務司 公務員事務局 勞工處 就業

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