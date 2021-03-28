【思摩爾】思摩爾周五獲少量北水買入　股價即彈9%

內地周一突然收緊對電子煙監管，被視為「電子煙第一股」的思摩爾 （06969） 股價周二曾狠插40%，最低見40元。而在電子煙修例前，思摩爾因何成為北水「眷顧」的股份之一？

北水自2010年7月27日開始買思摩爾，由零開始，累積持股已增至5.2億股，佔總發行股數的8.8%，以大跌前的周一收市價計，貨值345億元，以周二收市價計，貨值跌至251億元，北水同日淨沽出12.3億元，周三及周四各沽出1.3億及3億元；不過，周五已淨買入3753萬元，思摩爾周五股價隨即急升8.7%。

日期 收市價

(元) 變幅 成交額

(億元) 北水流向

(億元) 周五 50.65 +8.7% 11.9 +0.4 周四 46.60 -4.9% 14.2 -3.0 周三 49.00 +2.1% 20.3 -1.3 周二 48.00 -27.2% 86.5 -12.3 周一 65.95 +0.6% 6.4 -

當下流行的電子煙設備主要由主機和電子霧化器（俗稱：煙彈）構成，思摩爾是電子煙霧化設備生產商龍頭，即為煙草公司及電子煙品牌商代工生產煙彈。思摩爾的產品分3類，包括封閉式電子霧化設備、電子霧化組件，以及開放式電子霧化設備，客戶渠道遍布世界各地，當中香港、日本、內地及美國為主要市場。

投資者看好思摩爾的邏輯，在於電子煙行業前景具較大想像空間，加上思摩爾基本面好。

具體而言，因全球電子煙市場快速增長，尤其內地市場滲透率低，前景廣闊。其次，思摩爾過去幾年營收及淨利潤呈爆發式增長，成本低、毛利率逐漸攀升，據去年中期業績披露，思摩爾毛利率高達49%。此外，在電子煙產業鏈上，思摩爾覆蓋上下游，甚至擁有自己的品牌，且電子煙霧化設備的市佔率達16.5%，位居全球第一，也是吸引投資者的主要因素。

工信部周一（22日）突就關於修改煙草專賣法實施條例徵求意見，首次計劃將電子煙等新型煙草一併列入監管範圍。消息一出，思摩爾與其主要客戶之一電子煙品牌商悅刻（美：RLX）股價幾近腰斬。

思摩爾通告指，公司無法核實或了解監管當局在此方面之任何立法計劃或執行政策詳情，惟將會監察有關情況及其對旗下中國業務之潛在影響。

大和指，現時內地電子煙增值稅只有13%，較傳統煙草行業的總稅率50%為低，雖然目前要評估對思摩爾財務的實際影響為時尚早，但相信實際影響仍有限。大和維持思摩爾國際目標價90元，評級「增持」。

【下一頁】大和：實際財務影響有限（第三版）

記者：陳華