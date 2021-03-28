【香港經濟】陳茂波：本港出口受惠環球經濟復甦 百分百擔保個人貸款計劃料下月內推出

財政司司長陳茂波發表網誌，指環球經濟今年的主調是走向復甦，香港貨物出口全年料會有不俗表現。另立法會財務委員會在剛過去的周五通過「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，他指目標是在下月內推出。

陳茂波表示，環球經濟今年的主調是走向復甦，隨着世界多個地方已相繼展開疫苗接種計劃，疫情的威脅可望逐漸緩減，加上寬鬆的貨幣環境及各地政府大規模財政刺激措施的支持，環球經濟的復蘇動力有望在下半年增強。

【網民熱話】有幾層樓在手 仍會併命工作嗎? 網民：還上甚麼班？【見下頁】

今年香港單是首兩個月的貨物出口，已錄得37.6%的增長，遠勝去年同期的下跌12%的紀錄，全年的貨物出口可望有不俗表現。至於服務輸出的復元步伐，將很大程度取決於跨境人員往來的恢復速度。

陳茂波在新一份的《財政預算案》宣布設立有時限的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供150億港元的承擔額，為合資格借款人提供優惠低息貸款。立法會財務委員會在剛過去的周五通過了相關撥款申請，陳茂波表示，將會繼續與按證保險公司及銀行界努力落實各項細節安排，目標在下月內推出計劃。

【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真【見下頁】

「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的申請人須為18歲或以上香港永久性居民，申請貸款時已失業至少兩個月，並可證明已失去在香港就業所得的主要經常收入。自僱人士、自由職業者、散工或臨時工等如能提供失業聲明，並證明已失去主要經常收入，也可申請。

每人最高貸款額為指定期間任何三個月的平均月入的六倍，上限為8萬港元。最長還款期六年，可選擇首12個月還息不還本。年利率固定為1%，在貸款期滿或之前全數還清貸款便可獲全數利息回贈。

【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半 事主嘆好期待變好失望【見下頁】

此外，陳茂波表示，政府已建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時大幅下降一半，為期一年。有關建議也剛獲財委會通過，政府會爭取六月起實施。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明