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【港股追蹤】港股市調機制第二階段優化 周一實施 股份交易時段 可多次觸發冷靜期

股樓投資 10:31 2021/03/28

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港交所（00388）在去年5月實施「市場波動調節機制」（市調機制）第一階段優化後，將於周一（29日）實施第二階段優化，市調機制涵蓋的每隻證券在每個交易時段可被多次觸發冷靜期。

香港交易所於2016年8月首次在證券市場引入市調機制，旨在預防個別股票的極端價格波動，其後於去年5月推出第一階段優化，目前每隻市調機制證券在早市及午市各容許一次觸發冷靜期。

市調機制第一階段優化措施一覽：

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所謂的冷靜期，是指股份潛在成交價格偏離其5分鐘前的最後成交價超過預定的百分比，便會觸發5分鐘的冷靜期。於冷靜期內，股份可在指定的價格限制範圍內繼續交易。

【延伸閱讀】【第二季部署】BNP：逆市下3大揀股原則 薦16隻中資股 新經濟股僅1隻入圍【見下頁

    點擊圖片放大
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現時市調機制第一階段優化措施包括：

  • 將市調機制所涵蓋股票的範圍，由恒生指數及恒生中國企業指數（總數為78隻股票１），擴大至包括恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成份股（股票總數接近500隻２）；及
  • 觸發界線分三層，上述三隻恒生綜合指數的成份股其觸發界線分別設定為5分鐘前最後成交價的±10%、±15%和±20%。

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記者：李兆明

 

成交 恒生中國企業指數 恒生指數 恒生綜合指數 香港交易及結算所有限公司 市場波動調節機制 港股

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