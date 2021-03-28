【港股追蹤】港股市調機制第二階段優化 周一實施 股份交易時段 可多次觸發冷靜期

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【酒醉金迷@iM網欄】慎防假葡萄酒：名莊4招防偽術
港交所（00388）在去年5月實施「市場波動調節機制」（市調機制）第一階段優化後，將於周一（29日）實施第二階段優化，市調機制涵蓋的每隻證券在每個交易時段可被多次觸發冷靜期。
香港交易所於2016年8月首次在證券市場引入市調機制，旨在預防個別股票的極端價格波動，其後於去年5月推出第一階段優化，目前每隻市調機制證券在早市及午市各容許一次觸發冷靜期。
市調機制第一階段優化措施一覽：
所謂的冷靜期，是指股份潛在成交價格偏離其5分鐘前的最後成交價超過預定的百分比，便會觸發5分鐘的冷靜期。於冷靜期內，股份可在指定的價格限制範圍內繼續交易。
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現時市調機制第一階段優化措施包括：
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記者：李兆明