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【買樓唔洗錢】北京周邊城市樓價跌5成 業主「免費送房」奇招圖脫手　專家：基本無人接盤

股樓投資 00:07 2021/03/28

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據內地《新華每日電訊》報道，近期互聯網平台上，出現不少環京區域（即北京周邊城市）「免費送房」的內容，河北省三河市、涿州市及固安縣發現，由於樓價近４年來持續下跌，部份跌幅達５成，出現房子資不抵債情況，部份業主稱只要買家承擔餘下貸款，即可把房子免費送贈。

據當地記者在有環京樓市「風向標」之稱的河北燕郊走訪，發現不少房產中介租的門店已經換成了其他商店，另有房產中介門前貼有「轉租」標簽。

【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選【見下頁

石家莊市民杜先生2016年9月看到環京樓市火熱，曾到多地看房，最終他選擇了距離北京更遠一些的香河縣購置了一套房產。

「房子在2017年初短暫升值，但之後平均每半年每平方米就降價1,000多元。當時190多萬元人民幣買的房子，現在市值不到140萬元，首期基本跌沒了。」

【延伸閱讀】【第二季部署】BNP：逆市下3大揀股原則 薦16隻中資股 新經濟股僅1隻入圍【見下頁

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此外，在涿州從事6年房產中介的鄭丘表示，目前涿州不少樓盤已經從2017年3月時的每平方米2萬多元，下降到了1萬元左右，跌幅達5成。

儘管樓價下跌不少，但交投仍然冷清，去年他經手成交的單位不超過20套，還多是本地人置換。乘坐高鐵25分鐘左右可達北京西站的河北高碑店，高鐵附近的房價由2017年每平方米超過1萬元下降到目前的6500元。

【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望【見下頁

河北大學經濟學院教授張玉梅指出，互聯網上的「免費送房」多是一種噱頭，接手者需要繼續承擔貸款和貸款利息，如果房價跌幅超過了30%，對於所謂的接手者來說，購置新房的成本會更低，沒有任何實惠，基本沒有人「接盤」。

張玉梅分析，2016年9月至2017年3月是環京樓市價格的高點，在這個時間段購房的大部分投資者，拿出的首期金額都不是小數字，多數有其他資產或穩定收入來源，不會冒著信用破產的風險去斷供，即使是資金出現問題的，也會有一部分人選擇降價出售房產。

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記者：李兆明

成交 高鐵 負資產 北京 樓價 經濟

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