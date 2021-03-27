【新冠疫苗】復必泰疫苗現包裝瑕疵　初步調查指或是長途運輸所致

早前到港的復必泰疫苗出現藥瓶封蓋鬆脫、藥瓶滲漏等包裝瑕疵問題，政府已經緊急叫停該疫苗的接種。根據初步調查顯示，目前尚未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯著系統性因素。現階段調查結果並不排除，有關情況是由長途運輸過程中環境因素所引致。

政府還對其餘已抵港的疫苗進行隨機抽樣測試，表示亦並未發現疫苗滲漏的問題。

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不少已經接種該疫苗的市民表示擔憂，不過政府公告指出，根據初步調查結果，復星與德國藥廠BioNTech認為沒有證據顯示已抵港的復必泰疫苗存在安全風險，讓已接種的市民無需擔心，其後續調查工作主要以查證相關疫苗批次並無任何固有特性問題而可繼續安全使用為目標。

政府並未就復必泰疫苗重新接種提供具體時間，指目前正與復星和德國藥廠BioNTech積極跟進，爭取在一周內完成調查程序，並會與供應商就餘下疫苗供應保持密切聯繫，確保本港疫苗接種計劃能夠持續。

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編輯：李勝男