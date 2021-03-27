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【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關

科技 18:32 2021/03/27

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小米官方最新預告指，會在下周一（29日）推出自家研發芯片。

較早前，內地手機品牌小米宣布將舉行春季新品發布會，至今仍不斷傳出關於發布會的消息。該公司最新預告指，會在下周一（29日）推出自家研發芯片。

<<【小米新機】小米Redmi Note 10系列4月初發售　1億像素四鏡頭組合僅售2,299元

<<小米2020年全球手機出貨量達1.46億部　超越華為穩居全球第三

小米日前宣布，將在3月29日舉行的「生生不息」新春發布會中，公布自行研發的全新澎湃芯片。該公司近日透過社交媒體發文表示︰「我們做了個小芯片」，並附上一張「我心澎湃」的宣傳海報。外界推測，新芯片或與小米自研的CPU「澎湃S1」有關。

早於2014年，小米已對外宣布公司開始研發「澎湃芯片」，其後在2017年發布澎湃S1芯片，但一直沒有大規模應用在旗下的手機產品。在去年8月份，小米董事長雷軍曾經表示，在發布第一代芯片後遇到巨大困難，但目前公司仍沒有放棄「澎湃芯片」計劃。

目前內地大部分手機生產商，均採用高通或聯發科製造的芯片產品，是次小米宣布推出自家研發芯片，有望日後擺脫對第三方製造商的依賴，以獲更大的芯片製造及自主權。

責任編輯：李寶如

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