美國投票軟件公司控告霍士新聞 索償125億

美國前總統特朗普於去年美國大選指控選舉舞弊，電子投票系統被操控。經常為特朗普報道相關新聞的霍士新聞被美國投票軟件公司Dominion Voting Systems入稟法院，控告該新聞台誹謗，在毫無根據下，報道公司涉及操控選舉，索償16億美元（約125億港元）。

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投票軟件公司Dominion周五入稟法院，控告霍士新聞誹謗，於去年美國大選報道失實，在毫無根據情況下，報道該投票系統涉及操控選舉，參與一場「精心策劃的誹謗行動」（orchestrated defamatory campaign），目的增加霍士新聞收視率。

協助Dominion發起訴訟的代表律師沙克爾福德（Stephen Shackelford）表示，霍士新聞把特朗普的微小謊言，經過多番報道及渲染操控選舉的虛假新聞後，令更多民眾相信這個說法。

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Dominion於入稟法律文件中強調，霍士新聞為商業目的而作出選舉舞弊的虛假報道，過程中損害了該公司的利益，更導致其員工受到死亡威脅，決定控告霍士新聞誹謗。

霍士新聞發言人回應指，對於去年與大選相關的報道感到自豪，將在法庭上為這宗毫無根據的訴訟堅決辯護。

霍士新聞現時面對兩宗與大選有關的訴訟，除Dominion外，另一投票系統Smartmatic於2月份亦向控向霍士新聞及多名主播，並索償27億美元（約211億港元）。

責任編輯：郭麗明