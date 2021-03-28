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【科技股女股神】Cathie Wood﹕指數是史上最龐大的資本錯置之一 　一文看清Cathie Wood投資策略如何形成 　

Hot Talk 16:37 2021/03/28

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被稱為「科技股女股神」的Cathie Wood。

被稱為「科技股女股神」的Cathie Wood 旗下的Ark Investment 基金從上年起備受投資者追捧，Cathie Wood以獨特的投資眼光見稱，不過細看之下，Cathie Wood比能夠更早一步比主流投資者捉到行業新趨勢，皆因她在管理旗下基金Ark Investment時，跟主流傳統分析師不同，有自己一套獨有的策略。

Cathie Wood有信心顛覆性創新令基金年回報逾15%，詳情可看﹕【下一頁】

首先，Cathie Wood傾向聘請擁有科學或電腦背景的年輕人作為分析師。她認為，只有熟悉某些特定科技領域的人，才能夠發掘到具有潛力的創新型公司，而聘請科學專家再教他們金融概念，比起聘請商科學生再教他們關於科學領域的知識相對容易。

此外，有別於傳統分析師，股價似乎不是Cathie Wood首要關注的地方。外電曾報道指，Ark Investment 每周五早上會有腦震盪會議（Brainstorming meeting），Cathie Wood和其他分析師聚在一起，討論有關未來宏觀願景的想法和新點子。在會議中，他們會談論未來科技趨勢走向，但甚少談論企業的股價或收益。

Cathie Wood認為，一直看著股價升跌，會浪費許多時間。（"I've seen so much time wasted by looking at stocks going up or down"）。

此外，Cathie Wood亦不喜歡追蹤指數表現。她曾表示，指數是史上最龐大的資本錯置之一（misallocation），例如標指僅追蹤一籃子老牌企業，缺乏前瞻性，看不到最新科技潮流趨勢，令投資者錯失機會。

Cathie Wood﹕華爾街傳統分析方法不適用於創新企業

為甚麼Cathie Wood的投資策略異於常人？細看她的背景，Cathie Wood出身金融經濟學，傾向以宏觀角度思考問題。在接受外電訪問時提到，她在Capital Group擔任實習生時，已經對較為宏觀的長線研究感興趣。

其後，她於2001年時曾於AllianceBernstein擔任首席投資官時，偏好找出其他被外界忽視的股票，特別是一些為未來帶來科技創新、改變人們思維的公司。

她發現，華爾街投行分析師傾向以行業分類股票，但對於創新科技公司來說，由於它們的科技涉獵到幾個範疇，因此難以被分類成某個特定行業。

她表示﹕

「很多時候人們否定某些企業，只不過是因為它們沒辦法被分類到現有的範疇或者行業裡。」

她稱，以Tesla（美﹕TSLA）為例，Tesla同時是一間人工智能、能源儲備、機器人公司，如果把Tesla交給只專注於汽車行業的傳統分析師去分析，他們根本不曉得應如何分析Tesla。

傳統與創新之間的矛盾？

Ark Investment 以投資Tesla一戰成名。2019年5月，Ark Investment 當時已經表示看好Tesla的自動駕駛計程車業務，指Tesla股價可以從當時的224美元上翻2至6倍，未來5年內股價更有可能超出4000美元。

華爾街知名空頭Jim Chanos﹕Tesla投資者只是一廂情願「看到自己想要看到的東西」，詳情可見﹕【下一頁】

此言一出，隨即受到各方抨撃，紐約大學史登商學院金融學教授Aswath Damodaran當時批評，Ark Investment的估值沒有使用DCF估值模型（現金流折現估值模型，Discounting Cash Flow），而在Ark對Tesla的估值模型中，竟把仍未正式推出的自動駕駛計程車預算放進模型裡，對他來說，這種做法根本不是估值，更像是販賣虛幻願景的童話故事。

重思企業的價值

為甚麼Cathie Wood會摒棄DCF這類傳統財務分析工具？對於慣常宏觀思考的Cathie Wood而言，一間企業的價值視乎它是否帶來「破壞性創新」影響，而這正是傳統財務分析工具未能做到的事。

Ark Investment 一直專注投資的「破壞性創新」（Disruptive innovation）企業，意指某些產品或服務可透過科技創新突破現有市場能夠預期的改變。而Cathie Wood所推祟的「破壞性創新」概念，其實源自於哈佛大學教授Clayton M. Christensen。

Clayton M. Christensen的著作曾提到，現時有不少人錯誤使用財務分析工具，以致扼殺了企業的創新。他表示，以DCF估值模型與淨現值（NPV，Net Present Value）評估公司，反而令外界低估持續投資在創新上的實質報酬與利益。此外，使用這些財務分析工具亦會令投資者只重視每股盈利，把其視為提動股價的主要動力，忽視其他創新因素。

一間企業的價值應如何去判定？Cathie Wood和華爾街分析師似乎各自給出了不同的答案。Cathie Wood的成功是運氣使然還是早著先機？時間將驗證一切。

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【科技股女股神】後起之秀MOON跑贏Cathie Wood十倍　憑生科股凸圍而出

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編輯﹕賴奕羚

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 創新科技及應用 ETF 投資策略 Tesla

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