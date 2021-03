【科技股女股神】Cathie Wood﹕指數是史上最龐大的資本錯置之一 　一文看清Cathie Wood投資策略如何形成 　

▲ 被稱為「科技股女股神」的Cathie Wood。

被稱為「科技股女股神」的Cathie Wood 旗下的Ark Investment 基金從上年起備受投資者追捧,Cathie Wood以獨特的投資眼光見稱,不過細看之下,Cathie Wood比能夠更早一步比主流投資者捉到行業新趨勢,皆因她在管理旗下基金Ark Investment時,跟主流傳統分析師不同,有自己一套獨有的策略。

首先,Cathie Wood傾向聘請擁有科學或電腦背景的年輕人作為分析師。她認為,只有熟悉某些特定科技領域的人,才能夠發掘到具有潛力的創新型公司,而聘請科學專家再教他們金融概念,比起聘請商科學生再教他們關於科學領域的知識相對容易。

此外,有別於傳統分析師,股價似乎不是Cathie Wood首要關注的地方。外電曾報道指,Ark Investment 每周五早上會有腦震盪會議(Brainstorming meeting),Cathie Wood和其他分析師聚在一起,討論有關未來宏觀願景的想法和新點子。在會議中,他們會談論未來科技趨勢走向,但甚少談論企業的股價或收益。

Cathie Wood認為,一直看著股價升跌,會浪費許多時間。("I've seen so much time wasted by looking at stocks going up or down")。

此外,Cathie Wood亦不喜歡追蹤指數表現。她曾表示,指數是史上最龐大的資本錯置之一(misallocation),例如標指僅追蹤一籃子老牌企業,缺乏前瞻性,看不到最新科技潮流趨勢,令投資者錯失機會。

Cathie Wood﹕華爾街傳統分析方法不適用於創新企業

為甚麼Cathie Wood的投資策略異於常人?細看她的背景,Cathie Wood出身金融經濟學,傾向以宏觀角度思考問題。在接受外電訪問時提到,她在Capital Group擔任實習生時,已經對較為宏觀的長線研究感興趣。

其後,她於2001年時曾於AllianceBernstein擔任首席投資官時,偏好找出其他被外界忽視的股票,特別是一些為未來帶來科技創新、改變人們思維的公司。

她發現,華爾街投行分析師傾向以行業分類股票,但對於創新科技公司來說,由於它們的科技涉獵到幾個範疇,因此難以被分類成某個特定行業。

她表示﹕

「很多時候人們否定某些企業,只不過是因為它們沒辦法被分類到現有的範疇或者行業裡。」

她稱,以Tesla(美﹕TSLA)為例,Tesla同時是一間人工智能、能源儲備、機器人公司,如果把Tesla交給只專注於汽車行業的傳統分析師去分析,他們根本不曉得應如何分析Tesla。

傳統與創新之間的矛盾?

Ark Investment 以投資Tesla一戰成名。2019年5月,Ark Investment 當時已經表示看好Tesla的自動駕駛計程車業務,指Tesla股價可以從當時的224美元上翻2至6倍,未來5年內股價更有可能超出4000美元。

此言一出,隨即受到各方抨撃,紐約大學史登商學院金融學教授Aswath Damodaran當時批評,Ark Investment的估值沒有使用DCF估值模型(現金流折現估值模型,Discounting Cash Flow),而在Ark對Tesla的估值模型中,竟把仍未正式推出的自動駕駛計程車預算放進模型裡,對他來說,這種做法根本不是估值,更像是販賣虛幻願景的童話故事。

重思企業的價值

為甚麼Cathie Wood會摒棄DCF這類傳統財務分析工具?對於慣常宏觀思考的Cathie Wood而言,一間企業的價值視乎它是否帶來「破壞性創新」影響,而這正是傳統財務分析工具未能做到的事。

Ark Investment 一直專注投資的「破壞性創新」(Disruptive innovation)企業,意指某些產品或服務可透過科技創新突破現有市場能夠預期的改變。而Cathie Wood所推祟的「破壞性創新」概念,其實源自於哈佛大學教授Clayton M. Christensen。

Clayton M. Christensen的著作曾提到,現時有不少人錯誤使用財務分析工具,以致扼殺了企業的創新。他表示,以DCF估值模型與淨現值(NPV,Net Present Value)評估公司,反而令外界低估持續投資在創新上的實質報酬與利益。此外,使用這些財務分析工具亦會令投資者只重視每股盈利,把其視為提動股價的主要動力,忽視其他創新因素。

一間企業的價值應如何去判定?Cathie Wood和華爾街分析師似乎各自給出了不同的答案。Cathie Wood的成功是運氣使然還是早著先機?時間將驗證一切。

