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蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　

科技 17:10 2021/03/27

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蘋果（Apple）最新發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新，呼籲所有用戶需盡快進行安裝。

果粉們請注意！蘋果（Apple）於今（27日）發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新。Apple表示，是次主要提供安全性更新，並修復重大系統漏洞，呼籲所有用戶需盡快進行安裝。

＜＜【科企收購】蘋果5年內收購25間AI公司　為加速人工智能技術發展

＜＜【新疆棉】中國地圖APP移除H&M位置資料　用戶無法搜尋分店地址

據外媒《MacRumors》報道，最近Apple推出iPhone及iPad系統版本更新，是次更新可提高手機安全性，並修復Safari瀏覽器中Webkit的漏洞，從而防止使用者誤入惡意網站，遭腳本程式竊取個人資料。不過，Apple並沒有在更新版本中加入任何新功能，或改善手機耗電、功能錯誤等問題。

由於目前iOS 14僅支援到初代iPhone SE，以及iPhone 6S等舊款機型。Apple同時也發布iOS 12.5.2系統，讓使用iPhone 5S、iPhone6、第三代iPad mini、第一代iPad Air，以及第六代iPod Touch的用戶也可及時更新。

責任編輯：李寶如

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