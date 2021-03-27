法國指約翰遜言論似「勒索」 英歐疫苗出口爭議持續

歐盟與英國近期就新冠疫苗出口問題關係緊張，法國外長勒德里昂批評英國首相約翰遜（Boris Johnson）處理新冠疫苗供應的言論猶如「勒索」，現階段難以和英國建立合作關係，呼籲歐盟實施更嚴格的新冠疫苗出口限制。

歐盟促阿斯利康須交付足夠新冠疫苗 否則禁止出口 【下一頁】

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）被問及歐盟在新冠疫苗供應短缺情況下，仍出口數百萬劑疫苗至其他國家，但相反英國卻沒有這樣做，是否有被欺騙的感覺。

勒德里昂表示歐盟及英國需要建立合作關係，但現階段無法實行，強調歐盟不應為英國的新冠疫苗政策付出代價，呼籲歐盟執行更嚴格的新冠疫苗出口管制。

交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠 【下一頁】

他續批評英國處理新冠疫苗供應手法形同勒索，指責英國首相約翰遜早前的言論。約翰遜警告歐盟阻止出口阿斯利康疫苗的決定或會造成長期傷害，可能影響其他領域投資者未來對歐盟的信心。

歐盟委員會主席馮德萊恩曾表示，阿斯利康必須先按照合約交付足夠數量的新冠疫苗後，否則禁止從歐盟出口疫苗至其他國家。歐盟預料3月底可獲取約3千萬劑阿斯利康疫苗，但只達原來目標的3分1。

責任編輯：郭麗明