  • 28°C
香港時間 : 2021327日 (六) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法國指約翰遜言論似「勒索」 英歐疫苗出口爭議持續

環球社會熱點 15:40 2021/03/27

分享：

歐盟與英國近期就新冠疫苗出口問題關係緊張，法國外長勒德里昂批評英國首相約翰遜（Boris Johnson）處理新冠疫苗供應的言論猶如「勒索」，現階段難以和英國建立合作關係，呼籲歐盟實施更嚴格的新冠疫苗出口限制。

歐盟促阿斯利康須交付足夠新冠疫苗 否則禁止出口 【下一頁】

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）被問及歐盟在新冠疫苗供應短缺情況下，仍出口數百萬劑疫苗至其他國家，但相反英國卻沒有這樣做，是否有被欺騙的感覺。

勒德里昂表示歐盟及英國需要建立合作關係，但現階段無法實行，強調歐盟不應為英國的新冠疫苗政策付出代價，呼籲歐盟執行更嚴格的新冠疫苗出口管制。

交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠 【下一頁】

他續批評英國處理新冠疫苗供應手法形同勒索，指責英國首相約翰遜早前的言論。約翰遜警告歐盟阻止出口阿斯利康疫苗的決定或會造成長期傷害，可能影響其他領域投資者未來對歐盟的信心。

歐盟委員會主席馮德萊恩曾表示，阿斯利康必須先按照合約交付足夠數量的新冠疫苗後，否則禁止從歐盟出口疫苗至其他國家。歐盟預料3月底可獲取約3千萬劑阿斯利康疫苗，但只達原來目標的3分1。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【阿斯利康疫苗】研究指女性接種後副作用個案較多
2021/03/25
【阿斯利康疫苗】研究指女性接種後副作用個案較多
【阿斯利康疫苗】印度暫停出口至4月底 最少190個國家受影響
2021/03/25
【阿斯利康疫苗】印度暫停出口至4月底 最少190個國家受影響
【阿斯利康疫苗】美洲臨床有效率下調至76%
2021/03/25
【阿斯利康疫苗】美洲臨床有效率下調至76%
【阿斯利康疫苗】挪威加入丹麥行列 停用期延長3周（第二版）
2021/03/26
【阿斯利康疫苗】挪威加入丹麥行列 停用期延長3周（第二版）
歐盟促阿斯利康須交付足夠新冠疫苗 否則禁止出口
2021/03/26
歐盟促阿斯利康須交付足夠新冠疫苗 否則禁止出口
傳染病 疫情 約翰遜 AstraZeneca（美：AZN） 法國 英國 歐盟 疫苗

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間16:00）

下一篇文章

泰國布吉島開放旅遊 已接種疫苗旅客或免隔離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

嫌記者提問拜登寬容 特朗普：同我兩個世界
嫌記者提問拜登寬容 特朗普：同我兩個世界
拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相
拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間16:00）
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮