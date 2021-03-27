  • 28°C
香港時間 : 2021327日 (六) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股名人】現實世界的鐵甲奇俠　Elon Musk成長之路

股樓投資 15:00 2021/03/27

分享：

Mavel電影「鐵甲奇俠」（Iron Man）中，羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠一角深入人心，他的個性自我又固執，擁有集天才軍事發明家、企業家、超級富豪、花花公子等特征於一身的形象，對自己熱愛的事業付出無限的激情，成為無數人心目中的超級英雄。

而被譽為現實版「鐵甲奇俠」的馬斯克（Elon Musk），從互聯網發家，創建在綫支付平台PayPal，後來創立太空探索技術公司SpaceX，又通過電動車公司Tesla涉及清潔能源、人工智能領域，不斷顛覆行業與人類的生活。他多年來一直在挑戰許多常人難以理解的目標，並將其逐一實現，雖然他時常會有驚人言論，但卻獲得了無數跟隨者的擁蹩。

【美股焦點】馬斯克：Tesla有可能超越蘋果成為全球市值「一哥」【下一頁

馬斯克出生於一個南非家庭，其外祖父是天生的探險家，經常帶領全家人到南非叢林中探險，還曾經在沒有任何電子設備的情況下，從南非自駕小型飛機到澳洲。馬斯克回憶起外祖父時坦言，他的冒險性格就是來源自外祖父。

自少年時期，馬斯克就展露出不同尋常的智商與探索精神，他12歲那年就自學了編程知識，獨立設計出一款以太空大戰為背景的遊戲「Blastar」，並以500美元的價格出售給了一間科技雜誌社，賺到了人生的第一桶金。

曾從Stanford退學

成年之後的馬斯克，更將這種天性發揮到淋漓盡致。他輕鬆獲得賓夕法尼亞經濟學、物理學學位，又在Stanford攻讀博士課程；其時華爾街正掀起互聯網熱潮，24歲的馬斯克在開學兩天後，毅然決定退學創業。

科幻小說作家 Arthur C. Clarke在《2001太空漫遊》中寫道：「最先進的科技看起來就像魔法。」對於馬斯克而言，發展最先進的科技就會像施展魔法一樣，於是他退學後先創辦了Zip2公司，主要為新聞機構提供綫上城市旅遊導覽和咨詢；後來Zip2被Compaq以3.41億美元收購，馬斯克獲得2,200萬美元。

1999年，他又創立了電子支付公司X.com，後來該公司與Confinity合併，成為當時最大的綫上支付平台，並於2001年更名為Paypal，由馬斯克出任行政總裁。不過因為經營理念不合，馬斯克被迫下台，但Ebay在2002年以15億美元買下Paypal時，31歲的馬斯克獲得了1.65億美元，這為他後來的創業提供了資金。

馬斯克成長與創業道路

    點擊圖片放大
    +11
    +10
  •  

夢想登陸火星

在退出了Paypal後，馬斯克開始思考，有哪些問題可以對人類產生重大的影響？「我認為地球面臨最大的問題，就是可持續能源，如果我們不在本世紀解決這個問題，人類將深陷困境。」馬斯克曾表示：「另一個問題就是，將生命拓展到地球以外地方，讓生命得以存在在多個星球中。」基於前者，他投資了現如今眾所周知的Tesla，並實現了電動車量產，去年成功交付約50萬輛汽車；後者則是他創辦SpaceX的初心。

2002年6月，在登錄火星的目標推動下，他成立了自己的太空探索技術公司SpaceX，專注於設計製造火箭和太空飛船，「當時幾乎每個人都反對我這個決定，有個朋友甚至逼我乖乖坐好，給我看了大量火箭爆炸的影片。」在此之前，馬斯克從未製造或任何實體物品，他惟有惡補火箭相關專業知識，用組建專業的團隊，前期自己投資了1億美元，然後連續經歷了三次火箭升空的失敗，並在失敗後不斷改進技術、彌補缺陷。

彼時恰逢2008年金融危機，公司面臨融資困難，資金鏈幾乎斷裂，馬斯克能做的惟有背水一戰。SpaceX聯合創辦人之一、火箭專家Jim Cantrell這樣評價他：「馬斯克的字典中從未有過『失敗』一詞，他的成功並非源自其智商過人，亦不是因為他志向遠大，甚至不是因為勤奮，而是因為他百折不撓且愈挫愈勇。」

所幸的是，在最後一筆資金耗盡後，2008年9月28日，「獵鷹1號」第四次發射終於成功，是首個由私人企業送往太空軌道的火箭。去年5月底，SpaceX又成功以「獵鷹9號」火箭搭載的「載人龍」飛船，將兩名太空人送入太空，開創了首次商業載人航天發射的先河。

而接下來他的目標是登錄火星，其宇宙飛船「星艦」（Starship）原型機SN10，早前第三度進行飛行測試，首次成功發射成功並著陸，但隨後發生爆炸，具體原因不詳。不過馬斯克日前曾透露，SpaceX會在2024年展開火星無人任務，並於2026年將人類送上火星。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

美股 馬斯克 電動車 Tesla

上一篇文章

全球晶片短缺 福特暫停生產高利潤汽車至周一

下一篇文章

【另類投資】回報勁過比特幣　這一貴金屬今年飆升135%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元