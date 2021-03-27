【美股名人】現實世界的鐵甲奇俠　Elon Musk成長之路

Mavel電影「鐵甲奇俠」（Iron Man）中，羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠一角深入人心，他的個性自我又固執，擁有集天才軍事發明家、企業家、超級富豪、花花公子等特征於一身的形象，對自己熱愛的事業付出無限的激情，成為無數人心目中的超級英雄。

而被譽為現實版「鐵甲奇俠」的馬斯克（Elon Musk），從互聯網發家，創建在綫支付平台PayPal，後來創立太空探索技術公司SpaceX，又通過電動車公司Tesla涉及清潔能源、人工智能領域，不斷顛覆行業與人類的生活。他多年來一直在挑戰許多常人難以理解的目標，並將其逐一實現，雖然他時常會有驚人言論，但卻獲得了無數跟隨者的擁蹩。

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馬斯克出生於一個南非家庭，其外祖父是天生的探險家，經常帶領全家人到南非叢林中探險，還曾經在沒有任何電子設備的情況下，從南非自駕小型飛機到澳洲。馬斯克回憶起外祖父時坦言，他的冒險性格就是來源自外祖父。

自少年時期，馬斯克就展露出不同尋常的智商與探索精神，他12歲那年就自學了編程知識，獨立設計出一款以太空大戰為背景的遊戲「Blastar」，並以500美元的價格出售給了一間科技雜誌社，賺到了人生的第一桶金。

曾從Stanford退學

成年之後的馬斯克，更將這種天性發揮到淋漓盡致。他輕鬆獲得賓夕法尼亞經濟學、物理學學位，又在Stanford攻讀博士課程；其時華爾街正掀起互聯網熱潮，24歲的馬斯克在開學兩天後，毅然決定退學創業。

科幻小說作家 Arthur C. Clarke在《2001太空漫遊》中寫道：「最先進的科技看起來就像魔法。」對於馬斯克而言，發展最先進的科技就會像施展魔法一樣，於是他退學後先創辦了Zip2公司，主要為新聞機構提供綫上城市旅遊導覽和咨詢；後來Zip2被Compaq以3.41億美元收購，馬斯克獲得2,200萬美元。

1999年，他又創立了電子支付公司X.com，後來該公司與Confinity合併，成為當時最大的綫上支付平台，並於2001年更名為Paypal，由馬斯克出任行政總裁。不過因為經營理念不合，馬斯克被迫下台，但Ebay在2002年以15億美元買下Paypal時，31歲的馬斯克獲得了1.65億美元，這為他後來的創業提供了資金。

馬斯克成長與創業道路

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夢想登陸火星

在退出了Paypal後，馬斯克開始思考，有哪些問題可以對人類產生重大的影響？「我認為地球面臨最大的問題，就是可持續能源，如果我們不在本世紀解決這個問題，人類將深陷困境。」馬斯克曾表示：「另一個問題就是，將生命拓展到地球以外地方，讓生命得以存在在多個星球中。」基於前者，他投資了現如今眾所周知的Tesla，並實現了電動車量產，去年成功交付約50萬輛汽車；後者則是他創辦SpaceX的初心。

2002年6月，在登錄火星的目標推動下，他成立了自己的太空探索技術公司SpaceX，專注於設計製造火箭和太空飛船，「當時幾乎每個人都反對我這個決定，有個朋友甚至逼我乖乖坐好，給我看了大量火箭爆炸的影片。」在此之前，馬斯克從未製造或任何實體物品，他惟有惡補火箭相關專業知識，用組建專業的團隊，前期自己投資了1億美元，然後連續經歷了三次火箭升空的失敗，並在失敗後不斷改進技術、彌補缺陷。

彼時恰逢2008年金融危機，公司面臨融資困難，資金鏈幾乎斷裂，馬斯克能做的惟有背水一戰。SpaceX聯合創辦人之一、火箭專家Jim Cantrell這樣評價他：「馬斯克的字典中從未有過『失敗』一詞，他的成功並非源自其智商過人，亦不是因為他志向遠大，甚至不是因為勤奮，而是因為他百折不撓且愈挫愈勇。」

所幸的是，在最後一筆資金耗盡後，2008年9月28日，「獵鷹1號」第四次發射終於成功，是首個由私人企業送往太空軌道的火箭。去年5月底，SpaceX又成功以「獵鷹9號」火箭搭載的「載人龍」飛船，將兩名太空人送入太空，開創了首次商業載人航天發射的先河。

而接下來他的目標是登錄火星，其宇宙飛船「星艦」（Starship）原型機SN10，早前第三度進行飛行測試，首次成功發射成功並著陸，但隨後發生爆炸，具體原因不詳。不過馬斯克日前曾透露，SpaceX會在2024年展開火星無人任務，並於2026年將人類送上火星。

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編輯：李勝男