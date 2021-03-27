【另類投資】回報勁過比特幣　這一貴金屬今年飆升135%

由於供應緊張，稀有金屬銥（Iridium）的價格近期飆升，根據quandl數據，銥價從去年年底的每盎司2550美元，截至本周五（26日）已經上升至6000美元，升幅高達135%，遠遠超過其他貴金屬，而被譽為數碼黃金的比特幣同期升幅為85%。

銥是世界最為稀有的貴金屬之一，通常是作為鉑和鈀的副產品開採，由於其市場遠遠小於其他貴金屬規模，因此價格極其易受到生產供應的影響。由於銥並不在普通交易所、商品期貨交易所進行交易，因此普通投資者難以參與其中，買家只能從少數經銷商處購買。

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據煉油廠賀利氏集團（Heraeus Group）表示，過去一年來，供應鏈中斷以及市場對電子屏幕的需求不斷增長，都推動了「銥」價格不斷上升。Valent Asset Management投資組合經理Jay Tatum則稱，由於交貨周期過長，生產商無法及時增加供應，因此短期內唯一的解決辦法就是提高價格，以促使生產商出售現貨。

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編輯：李勝男