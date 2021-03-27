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【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港

股市 14:32 2021/03/27

分享：

百度CEO李彥宏

百度BIDU （09988） 周五在美股市場激戰，按日交投增加3倍，成交達破紀錄的207.4億美元，情況罕見，相當於1611億港元，為美股第二活躍成交，僅次於Tesla的207.7億美元。百度美股一度跌14.9%，低見174.05美元，資金午後2時發動反攻，股價收市倒升2%，收報208.61美元，但仍低於港股收市價11.41元或5.3%。

百度周五股價在午後2時反攻

百度美股險守200天綫（黃綫顯示）

百度在港上市4日，每日平均成交僅38億港元，根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），百度8成股份已搬來港，或有2成股份在美交易，美國成交卻遠超香港，反映在美國炒賣氣氛熱烈，同時由於貨較少，亦容易挾升。

資料顯示，百度將79.87%股份搬來香港，即22.59億股普通股，市值4835.3億元。以百度總發行股數為28.29億股普通股計，即5.7億股普通股在美股市場交易，美股股價以1份ADS兌換8股普通股計，美股市場流通股份市值1184.6億港元，以周五交易1611億港元計，股份換手率已炒了一轉。

百度8成股份已搬到香港

【中概股股災】美國SEC落實外國公司問責法案　百度跌9%領跌科技股、港交所掉頭大升

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【大行看法】星展：美證監修正案加快中概股回流利好港交所　現時是買入新經濟股時機

 

記者：譚志偉

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988）

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