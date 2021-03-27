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考慮未來引入懲罰機制 漁護署：定期抽檢海上垃圾袋數量

環球政經 15:27 2021/03/27

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今早（27日）立法會政府帳目委員會就政府處理沿岸垃圾的工作進行聆訊。康文署署長劉明光表示，同意及接納審計報告的建議，並落實部分建議措施，包括增加清潔轄下泳灘的標準，加強對清潔工人的額外監管及加強海上棄置廢物的執法行動。

港府推美食廣場資助計劃 食環署：收到逾370宗申請：【下一頁

署理漁護署助理署長葉彥說，因海岸公園位置偏遠，點算承辦商執拾到的垃圾有難度，已決定參加審計報告建議，落實每年最少兩次抽檢海上垃圾袋的數量及重量。

漁護署署長梁肇輝說，現時並沒懲罰措施應對承辦商缺勤情況，會考慮引入懲罰，並強調承辦商的服務表現，將影響未來投標。

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責任編輯：潘曉豐

海洋垃圾 漁護署

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