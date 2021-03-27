高通推中高階5G芯片Snapdragon 780G　採用5納米製程效能較上代升40%

▲ 最近高通（Qualcomm）推出新款5G晶片Snapdragon 780G，預計會在本年第2季上市。

自去年12月份，高通（Qualcomm）推出高階Snapdragon 888芯片後，最近該公司宣布，將推出新款5G晶片Snapdragon 780G，該產品採用三星5納米製程，預計會在本年第2季上市。

＜＜【機迷熱話】機身設計似足Switch？高通擬打造Android 版本遊戲設備

＜＜【芯片大戰】高通芯片持續缺貨 小米、OPPO或大量轉單聯發科

高通日前發佈Snapdragon 780G芯片，為旗下7系列的中階手機處理器。該芯片採用5納米製程研發，CPU採用一個2.4GHz Cortex-A78、三個 2.2GHz A78 ，以及四個1.9GHz A55 核心組成，其運行效能較上一代高40%。

Snapdragon 780G 擁有三Spectra 570 ISP組合，每秒可處理最高25億像素，並能夠支援10-bit HDR HEIF照片拍攝，以及4K HDR錄影模式。另外，該產品採用Snapdragon X53 5G 數據芯片，下載速度最高可達 3.3 Gbps。另外也支援Wi-Fi 6/6E網絡，以及藍牙5.2技術。

有報道指出，首款採用Snapdragon 780G芯片的手機會於第2季度推出。外界預料，小米11 Lite 5G將是首部搭載該芯片的手機。

責任編輯：李寶如