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【支援中小企】生產力局推一站式「知創企業家網絡」平台　邀中小企初創舉行研討會及提供培訓

商業 15:00 2021/03/27

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生產力促進局宣布，將於本年4月份開始，推出專為中小企和初創而設的「知創企業家網絡」 O2O交流平台。

中小企在疫情下面臨不少挑戰。最近，生產力促進局宣布，將於本年4月份開始，推出專為中小企和初創而設的「知創企業家網絡」 O2O交流平台，讓業界分享行業最新技術應用，互相加強商業聯繫，以及提供培訓課程。

＜＜【支援中小企】ZA Bank 推商業銀行　搶攻中小企市場

＜＜【支援中小企】百分百擔保特惠貸款優化措施　3月29日起生效

生產力局總裁畢堅文表示，「知創企業家網絡」是一站式、跨業務、跨技術的交流平台，讓不同行業交流最新技術應用、行業痛點及分享創新思維。平台將定期舉辦「知創企業家論壇」(InnoPreneur Forum)，首場以「食品科技—本地食品業的變革」為主題的研討會，邀請專家探討科技如何應用於本地食品供應市場，及幫助傳統品牌進行革新，介紹如何應用最新技術於食品製造業，以升級轉型提升生產力。

在線上服務方面，「知創企業家網絡」會舉辦主題網絡研討會和專題網上展，涵蓋技術應用、市場營銷、資助計劃等範疇，並設有「eClinics」邀請不同行業的策略夥伴，提供與技術和營運相關的一對一諮詢服務。平台也會在線下推出各類型培訓課程，全面提升企業技能，以及開辦針對粵港澳大灣區和新興東盟市場的考察團和研討會。

另外，在本年4至7月份期間，專題網上展將以「食品科技」為主題，在從事食品製造及擁有相關技術的初創，可透過此網址申請「知創企業家網絡」免費網上展位。

責任編輯：李寶如

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