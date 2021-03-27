泰國布吉島開放旅遊 已接種疫苗旅客或免隔離

泰國政府周五通過布吉島提出的建議，計劃於7月1日起，放寬讓已接種新冠疫苗的旅客前往布吉旅遊，均無須接受隔離，以刺激受新冠肺炎疫情重創的旅遊業。預料巴育內閣成員最快在周二的例行會議通過決定。

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由泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）領導的經濟小組周五（26日）批准由布吉島私人企業及商界提出的振興方案，已完成接種兩劑新冠疫苗的海外旅客於7月開始，前往布吉島旅遊均無須強制隔離。旅客需出示完成接種疫針相關證明，以及到埗後要接受新冠病毒檢測、安裝可追蹤行程的手機應用程式。上述計劃需待巴育內閣成員通過，最快周二作出決定。

泰國旅遊局局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）表示，需要有最少70%布吉島居民完成接種疫苗，以準備接待旅客。布吉島最快於4月15日的起進行首輪疫苗接種，1個月後進行第2階段疫苗接種。

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政府亦計劃以布吉島作為重啟旅遊業起點，打算10月起陸續開放蘇梅島等旅遊熱點。此外，旅客於下月入境泰國，強制隔離日數將由現時14日的縮短至10日。

旅遊業收入佔泰國國內生產總值20%。受新冠肺炎疫情影響，泰國去年與旅遊業相關的服務出口收入接年大跌60%，整體經濟錄得按年收縮6.1%。

責任編輯：郭麗明