  • 28°C
香港時間 : 2021327日 (六) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

泰國布吉島開放旅遊 已接種疫苗旅客或免隔離

環球社會熱點 14:03 2021/03/27

分享：

泰國政府周五通過布吉島提出的建議，計劃於7月1日起，放寬讓已接種新冠疫苗的旅客前往布吉旅遊，均無須接受隔離，以刺激受新冠肺炎疫情重創的旅遊業。預料巴育內閣成員最快在周二的例行會議通過決定。

泰國重啟接種計劃 總理巴育第一個打 【下一頁】

由泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）領導的經濟小組周五（26日）批准由布吉島私人企業及商界提出的振興方案，已完成接種兩劑新冠疫苗的海外旅客於7月開始，前往布吉島旅遊均無須強制隔離。旅客需出示完成接種疫針相關證明，以及到埗後要接受新冠病毒檢測、安裝可追蹤行程的手機應用程式。上述計劃需待巴育內閣成員通過，最快周二作出決定。

泰國旅遊局局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）表示，需要有最少70%布吉島居民完成接種疫苗，以準備接待旅客。布吉島最快於4月15日的起進行首輪疫苗接種，1個月後進行第2階段疫苗接種。

泰國總理巴育對記者狂噴酒精 疑不滿被追問 【下一頁】

政府亦計劃以布吉島作為重啟旅遊業起點，打算10月起陸續開放蘇梅島等旅遊熱點。此外，旅客於下月入境泰國，強制隔離日數將由現時14日的縮短至10日。

旅遊業收入佔泰國國內生產總值20%。受新冠肺炎疫情影響，泰國去年與旅遊業相關的服務出口收入接年大跌60%，整體經濟錄得按年收縮6.1%。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】調查指泰國英國人最願意接種 香港排尾三
2021/01/16
【新冠疫苗】調查指泰國英國人最願意接種 香港排尾三
泰國擬4月起放寬旅遊限制 已打疫苗者隔離期縮至7日
2021/03/08
泰國擬4月起放寬旅遊限制 已打疫苗者隔離期縮至7日
泰國推遊艇檢疫 俾旅客去布吉島歎住隔離
2021/03/09
泰國推遊艇檢疫 俾旅客去布吉島歎住隔離
泰國總理巴育對記者狂噴酒精 疑不滿被追問
2021/03/10
泰國總理巴育對記者狂噴酒精 疑不滿被追問
【阿斯利康疫苗】泰國重啟接種計劃 總理巴育第一個打
2021/03/15
【阿斯利康疫苗】泰國重啟接種計劃 總理巴育第一個打
傳染病 疫情 巴育 布吉 泰國 疫苗 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相
拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
嫌記者提問拜登寬容 特朗普：同我兩個世界
嫌記者提問拜登寬容 特朗普：同我兩個世界
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間14:00）
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮