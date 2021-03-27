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【美股分析】製造業全球化趨勢改變　分析師薦6隻可受惠工業股

股樓投資 14:12 2021/03/27

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去年新冠疫情期間全球制造業供應鏈一度中斷，近期上演的歐美經濟逐漸復甦、美國多地區遭遇極寒天氣、沙特石油設施受襲、全球晶片短缺，以及本周的蘇伊士運河堵塞事件，皆令環球供應鏈緊張問題進一步加劇，製造業正面臨供應鏈短缺、原料價格上漲的雙重挑戰。

為了解決供應鏈問題，許多美國公司選擇在當地設廠，例如Intel早前宣布，投資200萬美元建立兩個半導體晶片廠。美國銀行工業分析師Andrew Obin認為，這些轉移回到美國本土的資金規模，將有利於部分美國工業設備製造商，他對以下6間公司予買入評級，指這些公司將受惠於於美國製造業投資回流趨勢的改變。

Andrew Obin看好以下6隻工業股

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隨著美國經濟逐步重啓，過去半年時間內，這6隻股票平均上漲了35%，超越同期標普500指數與道瓊斯工業平均指數的約20%；於所有工業股中亦有不俗表現，同期標普500工業成分股升約25%。

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編輯：李勝男

美股 全球化 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 股票 買入 Intel

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