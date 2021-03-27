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【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元自製杯麵

商業 13:00 2021/03/27

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「合味道紀念館香港」日前於尖沙咀正式開幕。（日清食品有限公司提供圖片）

受不少消費者關注的日清食品合味道紀念館，終於在香港正式開幕！紀念館位於尖沙咀中港城，佔地近1萬平方呎，並設有3大體驗式工作坊及特色展覽，市民現已可在官網購票，下周二（30日）起正式入場。

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「合味道紀念館香港」以「安藤百福創造力之旅」為主題，有別於日本大阪池田及橫濱的「合味道紀念館」，以及早前在香港舉辦的兩個工作坊，更特設3大全新必到打卡位及3大體驗式工作坊。

另外，紀念館設有3個體驗式工作坊，包括全球獨家限定兼全新登場的「榖物麥片工作坊」(My Granola Factory)，參加者可從中了解此新產品誕生的緣由及製作過程。而經典的「我的合味道工作坊」和「出前一丁工作坊」亦會強勢回歸，參加者可親手設計食品的包裝及材料配搭。

體驗式工作坊的票價及開放時間已正式出爐，最平60元就可自製屬於自己的杯麵，有興趣市民可透過此網站購買門票，有關活動詳請如下：

合味道紀念館香港開館時間

地點： 尖沙咀中港城2樓26-35號
開放時間：

逢星期一、二、四、日：上午1115分至下午815

逢星期五、六及公眾假期：上午1115分至下午915

逢星期三：休館
票務詳情：

 

訪客請提前於網上預約參加工作坊（www.cupnoodles-museum.com.hk）。

*紀念店免費入場。

工作坊詳請及票價

工作坊 票價 時間 備註
我的合味道工作坊 $60 30 分鐘 3歲以下並不佔座位幼童，可在成年人陪同下免費入場。
出前一丁工作坊 $120 90 分鐘 參加者的最低身高要求為110厘米。
穀物麥片工作坊 $60 30 分鐘 參加者須年滿3歲。

責任編輯：李寶如

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