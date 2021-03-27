中國宣布由周日起向澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅 為期5年

中國商務部本周五（26日）發布今年第6號及7號文件，正式裁定澳洲產葡萄酒存在傾銷和補貼行為，並於下周日（28日）起徵收反傾銷稅，為期5年，稅率最高至218.4%。

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文件指出，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷問題，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，兩者存在困果關係，故收取相關費用。同時，調查機關最終認定，澳洲進口相關葡萄酒亦存有補貼問題，與國內相關產業的實質損害存有因果關係。

根據商務部公布的各公司反傾銷稅稅率列表，各公司反傾銷稅稅率為116.2%至218.4%。為避免雙重徵税，經國務院關税税則委員會同意，當局決定不對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反補貼税。

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責任編輯：潘曉豐