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中國宣布由周日起向澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅 為期5年

環球政經 14:15 2021/03/27

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中國商務部本周五（26日）發布今年第6號及7號文件，正式裁定澳洲產葡萄酒存在傾銷和補貼行為，並於下周日（28日）起徵收反傾銷稅，為期5年，稅率最高至218.4%。

馬斯克違勞動法 需恢復被解僱組工會員工職位 刪除反工會推文：【下一頁

文件指出，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷問題，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，兩者存在困果關係，故收取相關費用。同時，調查機關最終認定，澳洲進口相關葡萄酒亦存有補貼問題，與國內相關產業的實質損害存有因果關係。

根據商務部公布的各公司反傾銷稅稅率列表，各公司反傾銷稅稅率為116.2%至218.4%。為避免雙重徵税，經國務院關税税則委員會同意，當局決定不對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反補貼税。

 

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責任編輯：潘曉豐

中國 澳洲 反傾銷 財務自由

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