【經濟甦醒】泰國布吉島擬7月起 豁免已接種新冠疫苗旅客入境隔離

泰國政府計劃由今年7月1日起，容許已注射新冠疫苗的外國遊客，毋須接受強制隔離檢疫，暫時僅於旅遊勝地布吉島（Phuket）。

泰國經濟形勢管理中心周五（26日）宣布，由即日起批准「布吉島旅遊沙盒計劃」，並布吉島作為試點。免隔離計劃仍待泰國內閣批准後才正式實施，若計劃順利，將於10月起推廣至其他熱門旅遊地點。

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在計劃實施前，布吉島居民須於7月1日前的新冠疫苗接種比率須達到70%；一旦達成疫苗撞種目標，屆時已接種疫苗的外國遊客入境布吉島，可享有豁免強制隔離檢疫措施。

入境人士需出示疫苗接種證明，並在機場接受新冠病毒檢測，及安裝相關相關應用程式，以報告在泰國的行程軌跡；在入境7天內，仍要留在布吉島，直至確認無感染風險後，方可離島前往泰國其他地區。

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責任編輯：潘曉豐