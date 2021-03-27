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全球晶片短缺 福特暫停生產高利潤汽車至周一

環球政經 15:04 2021/03/27

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受全球半導體晶片短缺的影響，各大車廠面臨減產甚至停產。

美國第二大汽車製造商福特汽車（F-US）於週四表示，位在密西根州迪爾伯恩市的工廠，暫停高利潤的 F-150 生產，計劃從週五至週日停止生產，週一才恢復運作。第四大車企集團Stellantis（STLA）公布，下周起暫停北美洲5間廠房的生產流程，直至4月中為止。

蘇伊士運河貨輪擱淺第四日　憂心能源市場受衝擊　美國政府主動提出援助：【下一頁

此外，中國蔚來汽車（NIO）昨日宣佈，下週一（29日）起將暫停生產5個工作日。其發言人表示，受晶片短缺下，3月份汽車產量已受嚴格影響，預計2021年第1季將交付近1.95萬輛汽車，低於預期的2萬至2萬500輛。

半導體行業的交付時間需時，目前供應短缺的情況預計可能將在6至9個月的時間內才能改善。

 

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責任編輯：潘曉豐

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