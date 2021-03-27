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蘇伊士運河貨輪擱淺第四日　憂心能源市場受衝擊　美國政府主動提出援助

環球政經 13:25 2021/03/27

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台灣長榮海運的貨輪「長賜號」於埃及蘇伊士運河已經擱淺四日，至今整艘船依然打橫在運河中央，導致超過200艘貨輪堵塞在運河兩端，另有100多艘船正在前往，涉及貨物價值超過100億美元。

很具研究公司Kpler數據，去年每天有3,920萬桶原油通過海運運輸，當中有174萬桶要經由蘇伊士運河，佔總流量的5%左右，因此蘇伊士運河對於原油運輸至關重要。白宮發言人Jen Psaki周五表示，事件可能會對能源市場產生潛在影響，美國政府已經向埃及當局表達了援助意願。

負責救援工作的貝仕船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）周五（26日）表示，最新救援工作再次失敗，該公司現時利用專業吸泥船，每小時可以挖走2,000立方米的沙泥，另外有兩艘拖船將於本周日（28日）到達協助救援工作。

蘇伊士運河貨輪擱淺情況如下：

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長榮貨輪於蘇伊士運河擱淺 為何堵死全球經濟命脈?【下一頁

據海事救援專家指，即使是在最快的情況下，也需要耗時一周，他同時擔心貨輪船身經過多日擱淺後可能出現結構問題。種種消息刺激油價周五再次飆升，WTI原油周五上漲3.7%，每桶油價再上60美元；布倫特原油期貨上漲3.92%，最新報64.3美元每桶。


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編輯：李勝男

經濟 期貨 埃及 白宮

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